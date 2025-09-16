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Philips support

Vad betyder symbolerna på min Philips S9000-rakapparat?

De senaste modellerna av Philips S9000-rakapparaten finns i två olika versioner. För att se vilken version du har tittar du efter tecknen /A eller /B på rakapparatens baksida enligt bilden nedan.


Obs! Bilderna nedan gäller endast de senaste S9000-rakapparatsmodellerna. Om du har en äldre S9000-modell eller en annan rakapparatserie kan du gå till våra andra artiklar.

Vad betyder symbolerna på min Philips S9000-rakapparat?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: S9975/54 , S9983/55 , S9975/55 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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