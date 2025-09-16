Philips support Vad betyder symbolerna på min Philips S9000-rakapparat?

De senaste modellerna av Philips S9000-rakapparaten finns i två olika versioner. För att se vilken version du har tittar du efter tecknen /A eller /B på rakapparatens baksida enligt bilden nedan.



Obs! Bilderna nedan gäller endast de senaste S9000-rakapparatsmodellerna. Om du har en äldre S9000-modell eller en annan rakapparatserie kan du gå till våra andra artiklar.

Modell A huvudmeny (rakapparaten är avstängd) När rakapparaten är avstängd kan du använda huvudmenyknappen (ikon med tre punkter) för att navigera bland menyalternativen. Se information om menyikonerna nedan: Batteri: Rakapparatens aktuella batterinivå. Rörelsefeedback: Rörelsefeedbackresultatet från din senaste rakning. Reslås: Denna visar om reslåset är aktiverat eller inte. Håll menyknappen intryckt i tre sekunder för att aktivera eller inaktivera reslåset. Bluetooth-ihopparning: Den här ikonen visar rakapparatens Bluetooth-ihopparningsstatus. Obs! Ikonerna som nämns ovan är endast synliga när rakapparaten är avstängd.

Modell A huvudmeny (rakapparaten är påslagen) När rakapparaten är på kan du växla mellan de tre tryckskyddssensorinställningarna genom att trycka på huvudmenyknappen. Beroende på vilken inställning du har valt ger ljusringen på rakapparaten fullständig tryckfeedback, partiell tryckfeedback eller ingen tryckfeedback. Modell A feedback efter rakning Om du aktiverade rörelsefeedback via appen ger rakhandtaget dig feedback om dina rörelser och ditt tryck efter varje rakning. Se information om ikonerna för feedback efter rakning nedan: Du gjorde tillräckligt många cirkelrörelser med rakapparaten och det tryck som användes var också rätt. Gör fler cirkelrörelser när du rakar dig. Du tryckte för löst (första bilden) eller för hårt (andra bilden) när du rakade dig.

Obs! Du kan även få tryckfeedback från rakenhetens ljusring (om den är aktiverad). Mer detaljerad feedback finns i appen. Modell B Du kan använda huvudmenyknappen (ikon med tre punkter) för att navigera bland menyalternativen. Se information om menyikonerna nedan: Batteri: Rakapparatens aktuella batterinivå. Rörelsesensor: Du kan optimera rakningen genom att använda rätt rörelse och tryck. Det här objektet visar en stjärngradering för din senaste rakning. Det anger om trycket och rörelsen du applicerade under rakningen var bra eller skulle kunna förbättras. Obs! Den här menyn visas endast om du har aktiverat den här funktionen via appinställningarna. Reslås: Denna visar om reslåset är aktiverat eller inte. Håll menyknappen intryckt i tre sekunder för att aktivera eller inaktivera reslåset. När reselåset är aktiverat stängs Bluetooth av automatiskt och rakapparaten är i energisparläge. Ljusring: Du kan avaktivera eller återaktivera ljusringens feedback i den här menyn. För att göra det växlar du mellan menyalternativen genom att trycka på menyknappen tills du kommer till menyn ”ljus på” eller ”ljus av” och hålla in menyknappen i 3 sekunder tills du ser ”ljus av” eller ”ljus på” på displayen. Bluetooth: Här kan du ta bort parkopplingen för din rakapparat och smartphone. Obs! Bluetooth-menyn visas endast när rakapparaten är parkopplad med din smartphone.

Obs! Ikonerna som nämns ovan är endast synliga när rakapparaten är avstängd. Vad betyder meddelande- och varningsikonerna på min Philips S9000-rakapparat? Rakapparatens handtag kan visa en meddelande- eller varningssymbol. Se information om var och en av dessa symboler nedan, med siffror som motsvarar ikonerna: Låg batterinivå: Batteriet i rakapparaten börjar ta slut. Ladda rakapparaten. Minnet är nästan fullt: Datalagringsutrymmet på rakapparaten är nästan fullt. Synkronisera rakapparaten med appen för att undvika dataförlust. Grundlig rengöring: Skärhuvudet är mycket smutsigt. Rengör rakapparaten noggrant så som visas i användarhandboken innan du använder den igen. Fel strömförsörjningsenhet: En felaktig nätkabel eller strömförsörjningsenhet är ansluten till rakapparaten. Använd den strömsladd eller strömförsörjningsenhet som medföljde din Philips-rakapparat. Koppla ur före användning: Koppla ur rakapparaten från eluttaget före användning. Quick Clean Pod-rengöringspåminnelse: Ge rakapparaten en snabbrengöring i Quick Clean Pod. Rengöringspåminnelse: Rengör rakapparaten under kranen så som visas i användarhandboken. Rengöring pågår: Rengöringsprocessen i Quick Clean Pod pågår. Displayen visar återstående rengöringstid i sekunder. Rengöring avbruten: Rengöringsprogrammet i Quick Clean Pod stoppades innan det var klart.