    Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?

    Publicerad på 11 augusti 2025

    Philips trimnings- och skönhetsprodukter (inklusive rakapparater, rakhyvlar, trimrar, OneBlade, Head Pro, epilatorer, hårtorkar och Lumea IPL) kan säkert tas med och användas utomlands om du följer riktlinjerna nedan.

    Flygresor

    Olika flygbolag har olika krav för att ta med batteridrivna produkter ombord på flygplanet. Kontrollera alltid med flygbolaget för att ta reda på vilka specifika krav som gäller innan du reser.

    För flygbolag som tillåter litiumjonbatterier på 100 W eller mindre i handbagaget (ett vanligt krav men inte ett universellt krav) klarar alla Philips trimnings- och skönhetsprodukter med ett litiumjonbatteri denna gräns.

    Om du är osäker ska du alltid kontakta flygbolaget. 

    Ladda din Philips-produkt utomlands

    När du laddar Philips trimnings- och skönhetsprodukter utomlands ska du alltid kontrollera att spänningen i destinationslandet är kompatibel med specifikationerna för den laddare eller adapter du använder. Dessa specifikationer är vanligen tryckta på själva kontakten/adaptern.

    Om den enda skillnaden är antalet stift eller formen på kontakten kan en standardreseadapter användas tillsammans med den kontakt/adapter du använder hemma.

