    Den beräknade laddningstiden för produkten baseras på laddning med en 5 V (lika med eller högre än 1 A) USB-adapter. De flesta USB-adaptrar ger tillräckligt med ström för att ladda produkten inom den angivna tiden. Om en adapter med lägre märkeffekt används kan laddningen ta längre tid.

    För att säkerställa korrekt laddningstid rekommenderar vi att du använder en 5 V, 1 A USB-adapter.

    Har du ingen? Du kan köpa en lämplig adapter från Philips (till exempel HQ87 IPX4 USB-adaptern) via www.philips.com/support.

