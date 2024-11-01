Använd alltid en IPX4-adapter för att säkerställa säker laddning om du laddar Philips-produkten i en fuktig miljö (t.ex. i badrummet). IPX4 betyder att adaptern är stänksäker.



Oavsett vilken adapter du väljer ska du se till att den uppfyller kraven nedan (den här informationen finns vanligen tryckt på själva adaptern).



Inspänning: 100–240 V.

Utspänning: 5 V.

Utgående effekt: 1 A eller högre.

Vattentäthet: IPX4* för fuktiga miljöer.

Godkännandemärke: Relevant godkännande-/certifieringsmärke för ditt land (t.ex. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM osv.)



Viktigt: Användning av en icke-certifierad adapter kan orsaka faror eller allvarliga skador. Koppla alltid bort produkten från adaptern innan du rengör den med vatten.

* Tips: X i IPX4 är en platshållare och en annan siffra kan visas på dess plats (t.ex. IP24 eller IP44) i beskrivningen av en adapter. Så länge den andra siffran efter ”IP” är ”4” klassificeras adaptern som stänksäker.