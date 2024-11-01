    Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?

    Publicerad på 11 augusti 2025
    Om Philips personvårdsprodukter levereras med en USB-laddningskabel kan du ladda produkten med kabeln tillsammans med en Philips IPX4-väggadapter eller någon annan lämplig laddningsmetod, t.ex. den som anges nedan.

    Obs! Läs säkerhetsinformationen nedan noggrant innan du laddar produkten. Fullständig viktig säkerhetsinformation finns i dokumenten som medföljer produkten.

    Säkerheten går först

    Använd alltid en IPX4-adapter för att säkerställa säker laddning om du laddar Philips-produkten i en fuktig miljö (t.ex. i badrummet). IPX4 betyder att adaptern är stänksäker.

    Oavsett vilken adapter du väljer ska du se till att den uppfyller kraven nedan (den här informationen finns vanligen tryckt på själva adaptern).

    Inspänning: 100–240 V.
    Utspänning: 5 V.
    Utgående effekt: 1 A eller högre.
    Vattentäthet: IPX4* för fuktiga miljöer.
    Godkännandemärke: Relevant godkännande-/certifieringsmärke för ditt land (t.ex. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM osv.)

    Viktigt: Användning av en icke-certifierad adapter kan orsaka faror eller allvarliga skador. Koppla alltid bort produkten från adaptern innan du rengör den med vatten. 

    * Tips: X i IPX4 är en platshållare och en annan siffra kan visas på dess plats (t.ex. IP24 eller IP44) i beskrivningen av en adapter. Så länge den andra siffran efter ”IP” är ”4” klassificeras adaptern som stänksäker.

    Philips-adapter

    Om du inte har någon kan du köpa en lämplig adapter direkt från Philips. Adapterns modellnummer varierar beroende på vilken typ av produkt du äger.

    Philips trimnings- och skönhetsprodukter – OneBlade, Head Pro, rakapparater, ladyshavers, trimrar och hårklippare:
    Philips HQ87 IPX4-adapter. 

    Philips Sonicare – elektriska tandborstar och flossers:
    Philips WAA1001 stänksäker IPX4-adapter (vit) eller Philips WAA2001 stänksäker IPX4-adapter (svart).

    Så här köper du en Philips-adapter:

    • Om du bor i USA, klicka här för att beställa en adapter
    • Om du bor i Kanada, klicka här och kontakta support för att få hjälp.
    • Om du bor någon annanstans i världen, klicka här och ange ditt adaptermodellnummer i sökfältet högst upp på sidan. Observera att sökfältet högst upp på den här sidan är optimerat för att hitta information om produktsupport. Det är därför viktigt att klicka på länken och använda sökfunktionen på den nya sidan, inte den här.

    Integrerade USB-kontakter/-uttag

    Du kan ladda produkten via ett specifikt USB-uttag i en byggnad, förutsatt att det uppfyller specifikationerna som anges i avsnittet ”Säkerheten går först” ovan. Koppla bort produkten från strömmen innan du rengör den med vatten.

    USB-adapter från ett annat varumärke

    Du kan ladda produkten via en USB-väggadapter från ett välkänt märke, förutsatt att det uppfyller specifikationerna som anges i avsnittet ”Säkerheten går först” ovan. Informationen bör stå på själva adaptern, som i exemplet nedan:
    Bild som visar specifikationerna som finns tryckta på en USB-adapterkontakt

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS7980/15 , BRL127/00 , HS5980/15 , HS9980/15 , BRL129/00 , BRL138/00 , BRL149/00 , BRL159/00 , XP9203/30 , XP9201/30 , XP9404/38 , XP9202/33 , XP9404/31 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9403/31 , XP9405/11 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , X9000/10 , XP9400/31 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , X9002/10 , X9002/30 , X9003/30 , XP9208/30 , XP9207/30 , QP1924/20 , XP9404/46 , XP9405/31 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9200/30 , XP9204/30 , XP9200/33 , XP9204/10 , X3003/02 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , X3003/00 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , X3001/00 , S7887/63 , S7887/78 , BT3233/15 , BT3238/15 , MG7950/15 , QP1424/65 , QP2734/30 , BRL128/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , X5012/00 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , X5006/00 , X5004/00 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , QP2734/23 , QP2834/23 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP6652/30 , QP6506/15 , QP6552/15 , QP6552/30 , QP6652/35 , XP9405/11R1 , QP6507/23 , QP6652/61 , QP6542/15 , QP2724/23 , MG7930/15 , MG9550/15 , MG7940/75 , MG7920/15 , MG5920/15 , MG5950/15 , MG7940/15 , MG5940/15 , QP2734/31 , QP1924/30 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG3027/05 , BG5021/15 , BG5021/16 , BG3007/01 , QP2724/20 , QP2824/20 , QP2834/20 , S3244/12 , S3341/13 , X3002/00 , QP4631/65 , S5885/69 , S8697/23 , BT3239/15 , BT3234/15 , S8692/55 , QP2824/30 , MG5930/15 , QP1324/30 , S7882/55 , QP2724/30 , S7887/58 , S5887/50 , S7886/63 , S5898/35 , S5898/25 , S5887/10 , S5885/25 , S5884/69 , S8692/35 , BRL136/00 , QP4530/30 , BRL126/00 , BRL176/00 , BRL146/00 , BRL166/91 , QP2734/20 , QP2724/20R1 , QP2724/15 , QP2734/20R1 , QP2824/30R1 , QP2824/20R1 , QP2734/30R1 , QP2834/20R1 , S8697/35 , S8697/55 , CP1801/01 , CP1800/01 , QP4530/30R1 , QP4631/30 , QP1324/20 , BT1216/10 , BT1209/15 , S5887/10R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

