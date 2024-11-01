Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?
Obs! Läs säkerhetsinformationen nedan noggrant innan du laddar produkten. Fullständig viktig säkerhetsinformation finns i dokumenten som medföljer produkten.
Säkerheten går först
Använd alltid en IPX4-adapter för att säkerställa säker laddning om du laddar Philips-produkten i en fuktig miljö (t.ex. i badrummet). IPX4 betyder att adaptern är stänksäker.
Oavsett vilken adapter du väljer ska du se till att den uppfyller kraven nedan (den här informationen finns vanligen tryckt på själva adaptern).
Inspänning: 100–240 V.
Utspänning: 5 V.
Utgående effekt: 1 A eller högre.
Vattentäthet: IPX4* för fuktiga miljöer.
Godkännandemärke: Relevant godkännande-/certifieringsmärke för ditt land (t.ex. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM osv.)
Viktigt: Användning av en icke-certifierad adapter kan orsaka faror eller allvarliga skador. Koppla alltid bort produkten från adaptern innan du rengör den med vatten.
* Tips: X i IPX4 är en platshållare och en annan siffra kan visas på dess plats (t.ex. IP24 eller IP44) i beskrivningen av en adapter. Så länge den andra siffran efter ”IP” är ”4” klassificeras adaptern som stänksäker.
Philips-adapter
Om du inte har någon kan du köpa en lämplig adapter direkt från Philips. Adapterns modellnummer varierar beroende på vilken typ av produkt du äger.
Philips trimnings- och skönhetsprodukter – OneBlade, Head Pro, rakapparater, ladyshavers, trimrar och hårklippare:
Philips HQ87 IPX4-adapter.
Philips Sonicare – elektriska tandborstar och flossers:
Philips WAA1001 stänksäker IPX4-adapter (vit) eller Philips WAA2001 stänksäker IPX4-adapter (svart).
Så här köper du en Philips-adapter:
