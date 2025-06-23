Vad betyder symbolerna på min Philips i9000 Series-rakapparat?
Publicerad på 23 juni 2025
Philips-rakapparaten använder symboler, ikoner och andra signaler för att tillhandahålla viktig information om användning och underhåll.
Vissa av ikonerna som visas i den här artikeln åtföljs av engelsk text. Texten på rakapparaten ändras beroende på språkinställningarna, men symbolen är densamma på alla språk.
Obs! Den här artikeln gäller endast för Philips i9000 Series-rakapparaten. Ikoner och symboler skiljer sig åt beroende på om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Färgerna kan skilja sig från exemplen nedan.
Kontakt och pil
En liten symbol med en strömkontakt och en pil under anger att rakapparaten inte kan användas när den är ansluten till en strömkälla.
Koppla bort rakapparaten från strömkällan innan du slår på den.
Kran och rakhuvuden
En kran med rinnande vatten ovanför isärtagna rakhuvuden visar att rakapparaten måste djuprengöras. Den här påminnelsen visas automatiskt en gång i månaden.
Rengör rakapparaten med hjälp av instruktionerna i användarhandboken (tips: användarhandboken finns även tillgänglig online).
Tre vattendroppar
En symbol med tre vattendroppar anger att rakapparaten behöver rengöras. Den här ikonen visas automatiskt efter varje rakning.
Rengör rakapparaten med hjälp av instruktionerna i användarhandboken (tips: användarhandboken finns även tillgänglig online).
Horisontell linje
En horisontell stapel eller linje anger att rakapparatens batterinivå är låg.
Ladda rakapparaten genom att ansluta den till en strömkälla.
När rakapparaten laddas fylls linjerna nedifrån, först blinkar de och sedan lyser de med fast sken, tills alla linjer lyser med fast sken och rakapparaten är fulladdad.
IQ-symbol
En ikon som kombinerar bokstäverna I och Q anger att rakapparatens inbyggda SkinIQ-teknik övervakar din rakning.
Batteri
En liten batteriikon visas för att informera att batteriet är (nästan) urladdat.
Anslut rakapparaten till en strömkälla och låt den laddas.
Fjäder, rakhuvuden, plussymbol (+), bubblor
De här symbolerna anger rakapparatens rakläge.
Fjäder: känsligt läge
Femkantiga rakhuvuden: normalt läge
Femkantiga rakhuvuden med plussymbol (+): intensivt läge
Bubblor: skumläge, för rakning med skum eller gel
Justera läget genom att trycka på knappen längst ned på displayen när rakapparaten är påslagen.
Vätskebehållare
En liten behållare med blå vätska visas på rakapparatens handtag när Quick Clean Pod-patronen behöver bytas ut.
Hänglås
En liten hänglåssymbol visas på rakapparatens handtag när reselåset är aktiverat. Detta för att förhindra att rakapparaten slås på automatiskt under transport eller förvaring.
Se användarhandboken (även tillgänglig online) för information om hur du inaktiverar och aktiverar reselåset.
Tips: För i9000 kan du aktivera och inaktivera reselåset genom att hålla ned strömknappen i cirka fem sekunder. För i9000 Prestige och i9000 Prestige Ultra använder du menyknappen längst ned på displayen för att komma åt reselåset.
Telefon med dialogbubbla
En liten ikon med en mobiltelefon med en röst-/dialog-/meddelandesymbol indikerar att rakapparaten kommunicerar med GroomTribe-appen eller att rakapparatens minne nästan är fullt.
Synka dina rakningar med GroomTribe-appen regelbundet för att få information om rakningsprestanda och mycket mer.