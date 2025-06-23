Philips-rakapparaten använder symboler, ikoner och andra signaler för att tillhandahålla viktig information om användning och underhåll.

Vissa av ikonerna som visas i den här artikeln åtföljs av engelsk text. Texten på rakapparaten ändras beroende på språkinställningarna, men symbolen är densamma på alla språk.

Obs! Den här artikeln gäller endast för Philips i9000 Series-rakapparaten. Ikoner och symboler skiljer sig åt beroende på om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Färgerna kan skilja sig från exemplen nedan.