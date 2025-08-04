    Philips 9000 huvudrakapparat som används i ett elegant badrum
    205 omdömen

    Head Shaver Pro 9000 Series

    Nära rakning, skonsam mot huden

    Rekommenderat pris

    Den här produkten har utgått
    Se alla modeller
    Världens främsta varumärke för elektriska rakapparater¹

    Hudvänlig, nära och behaglig huvudrakning

    Det avancerade flexibla 360° rakhuvudet anpassar den roterande huvudrakapparaten efter formen på ditt huvud, medan de självslipande ComfortCut-bladen garanterar en nära och jämn rakning i alla riktningar.

    Möt den nya huvudrakapparaten Pro 9000 Series

    Se snygg ut, känn dig självsäker och uttryck dig själv fullt ut med en innovativ ny metod för att raka huvudet från världens ledande varumärke för elektriska rakapparater¹.

    Performance

    Hudnära rakning

    Det avancerade flexibla 360° rakhuvudet anpassar sig efter huvudets form, medan PowerAdapt-sensorn automatiskt justerar huvudrakapparatens prestanda utifrån hårets täthet, vilket ger en jämn rakning med minimal ansträngning.

    Comfort

    Skonsam mot huden

    Philips Pro 9000 Series huvudrakapparat är utformad för att ge en skonsam och bekväm rakning och bibehåller kontakten med huden med 36 ComfortCut-blad och avancerad SkinProtection-teknik för att säkerställa en nära och jämn rakning i alla riktningar utan obehag och irritation.

    Bekvämlighet

    Enkel rakning

    Det ergonomiska, halkfria greppet gör den här huvudrakapparaten lätt att hantera, även i duschen. Håruppsamlingssystemet garanterar en rakning utan hårrester överallt och reslåset ser till att rakapparaten förblir avstängd när den ligger i väskan.

    Användarhandbok
    Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

    Philips Head Shaver Pro 9000 Series är designad för en nära rakning som även känns skön mot huden. Det perfekta verktyget för de som vill se prydliga ut, känna sig självsäkra och uttrycka sig själva fullt ut.

    Skär av hårstrån i alla riktningar med det flexibla rakhuvudet som kan vridas i 360 grader

    Fullt flexibel enhet som kan vridas i 360 grader för att följa huvudets konturer och ge en optimal kontakt med huden även på svåråtkomliga ställen. Den undviker alltför hårt tryck som kan orsaka obehag och irritation.

    Mjuk och skonsam rakning med ComfortCut-rakblad

    Få en ren och skön rakning med den här rakapparaten från Philips. Rakapparatens 36 ComfortCut-rakblad skär av varje hårstrå precis ovan hudnivå för ett slätt och jämnt resultat.

    Designad för komfort med ett ergonomiskt grepp

    Din rakapparat har en ergonomisk design som ger dig ett säkert grepp när du rakar dig.

    Smart PowerAdapt-sensor för smidig rakning

    Power Adapt-sensorn läser av hårets densitet 125 gånger per sekund och anpassar dynamiskt rakeffekten för smidig rakning

    Redo när du behöver den

    Få upp till 90 minuters driftstid

    Få upp till 90 minuters driftstid – cirka 15 rakningar – på en timmes laddning. Har du bråttom? Snabbladda Philips Pro 9000 Series huvudrakapparat i bara fem minuter så får du tillräckligt med ström för rakning.

    Philips huvudrakapparat, 5 års garanti²

    Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²

    Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara trimverktyg.

    Överlägsen huvudrakning

    En slät rakning på ett enkelt sätt

    Se snygg ut, känn dig självsäker och uttryck dig själv med Philips 9000 Series huvudrakapparat.

    Väg genom skog som visar liten miljöpåverkan

    Hållbarhet

    Utformad för att hålla länge

    Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.

    Head Shaver Pro 9000 Series
    Friskrivningar

    ¹ Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.
    ² 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.
