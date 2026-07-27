Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
12794UNIX2
LED-DIMLJUS [~H8/H11/H16]
6 500 K
Upp till 200 % starkare ljus<br>
Avancerat bilsystem
Philips X-tremeUltinon LED-dimljuslampor har en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin och bygger på Automotive Grade LUXEON-teknik som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du bättre upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.
Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-dimljus. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus. Smarta bilförare väljer Philips LED-dimljuslampor för en riktigt snygg look.
De bästa billamporna är inte bara de som ger det starkaste ljuset. Att skapa extra ljusstarka LED-lampor för bilar är den lättaste uppgiften. Det är vad du gör med det extra ljuset som har betydelse. Okontrollerat klart ljus är inte perfekt vid bilkörning och kan skapa farlig bländning. Philips LED-dimljuslampa med SafeBeam-teknik koncentrerar ljuset där du bäst behöver det. Den enhetliga och exakta ljuskäglan är utformad i enlighet med trafiksäkerhetsregler för halogenstrålkastare. Med mer exakt kontroll på ljuset får du bättre sikt och det gör dig till en bättre och säkrare förare i mörker.
Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.