Rikta det kraftfulla, starka ljuset exakt dit du vill ha det

De bästa billamporna är inte bara de som ger det starkaste ljuset. Att skapa extra ljusstarka LED-lampor för bilar är den lättaste uppgiften. Det är vad du gör med det extra ljuset som har betydelse. Okontrollerat klart ljus är inte perfekt vid bilkörning och kan skapa farlig bländning. Philips LED-dimljuslampa med SafeBeam-teknik koncentrerar ljuset där du bäst behöver det. Den enhetliga och exakta ljuskäglan är utformad i enlighet med trafiksäkerhetsregler för halogenstrålkastare. Med mer exakt kontroll på ljuset får du bättre sikt och det gör dig till en bättre och säkrare förare i mörker.