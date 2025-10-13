Söktermer

      PureProtect Quiet 2200 Series Smart luftrenare

      AC2220/10

      Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.

      Njut av ren och säker luft hemma med vår tystaste luftrenare. Den tar bort 99,97 % av allergener och föroreningar på bara några minuter, med minsta möjliga energi och ljud. Med en snygg design och smarta kontroller passar den in i ditt hem och din livsstil perfekt.

      Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.

      Fångar effektivt upp allergener och föroreningar.

      • Renar rum på upp till 109 m2
      • Vår tystaste luftrenare
      • Filterlivslängd på tre år
      • Luftreningshastighet (CADR) på 420 m3/h
      • HEPA-filter och aktivt kol-filter
      Renar rum på upp till 109 m2 grundligt

      Renar rum på upp till 109 m2 grundligt

      Med kraftfull filtrering på 420 m3/h (CADR) (1) kan den enkelt rena utrymmen på upp till 109 m2 och kan rena ett rum på 20 m2 på mindre än sju minuter (2).

      Vår tystaste luftrenare, utformad för låg ljudnivå

      Vår tystaste luftrenare, utformad för låg ljudnivå

      Upplev vår tystaste luftrenare med SilentWings-teknik. Vår fläktbladsdesign har hämtat inspiration från ugglors tysta flykt och garanterar rening så tyst som 13 dB(A).

      HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

      HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

      Filtrering i tre lager som består av ett förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (4) – mindre än det minsta kända viruset!

      Filter som varar i tre år

      Filter som varar i tre år

      Originalfilter säkerställer optimal prestanda i tre år (5), vilket minskar problem och kostnaden. Luftrenaren beräknar filtrets livslängd och aviserar dig när det är dags att byta.

      Skapa ett lugnt och rent rum för barn med en nattlampa

      Skapa ett lugnt och rent rum för barn med en nattlampa

      Välj schemat för barnens läggningsrutin för att rengöra luften ordentligt innan det är dags för barnen att gå och lägga sig. Enheten växlar då till det tysta nattläget, medan en svag nattlampa förblir tänd. På så sätt känner barnen sig trygga i mörkret och föräldrarna kan sova lugnt hela natten.

      Fångar upp 99,99 % av allergener från damm, pollen och päls

      Fångar upp 99,99 % av allergener från damm, pollen och päls

      Skydd hela dagen för dem som lider av allergier. Tar bort 99,99 % av dammkvalster, pollen, päls och mögelsporer (6), kända utlösande faktorer för allergi- eller hösnuvesymtom (7). ECARF-certifierat allergivänlig.

      Minskar effektivt virus och bakterier från luften

      Minskar effektivt virus och bakterier från luften

      Tar bort 99,9 % av luftburna virus och bakterier. Oberoende testad för att eliminera H1N1-influensavirus (8) och staphylococcus-bakterier (9).

      Fångar upp dålig lukt och gasföroreningar

      Fångar upp dålig lukt och gasföroreningar

      Lagret med aktivt kol fångar upp dålig lukt och tar bort > 95 % av gasföroreningar som skadar inomhusluften (10): NO₂ från industrier och trafikföroreningar, toluen och VOC från färg, rengöringsmedel och möbler. Säker och effektiv – inga joner, kemikalier eller ozon släpps ut.

      Lägre energiförbrukning än en glödlampa

      Lägre energiförbrukning än en glödlampa

      Andas renare luft samtidigt som du håller elräkningen nere. Vid maxeffekt använder luftrenaren endast 28 W, vilket är mindre än en vanlig glödlampa.

      Känner intelligent av och anpassar sig efter luftkvaliteten inomhus

      Känner intelligent av och anpassar sig efter luftkvaliteten inomhus

      AeraSense-teknik söker av luften 1 000 gånger per sekund för att identifiera föroreningar och rapporterar luftkvaliteten i realtid på produktens display eller i appen. I autoläget väljer enheten intelligent rätt hastighet för att svara på varje situation.

      Styr din renare var du än befinner dig med appen Philips Air+

      Styr din renare var du än befinner dig med appen Philips Air+

      Parkoppla luftrenaren med Air+-appen för övervakning av luftkvaliteten inomhus och utomhus, fjärrstyrning och röstkommandon via Google och Alexa. I appen väljer du Auto+-läget för AI-teknik som anpassar sig till dina rutiner samtidigt som ljudnivån och energianvändningen minimeras.

      Somna och vakna med fräsch och ren luft

      Somna och vakna med fräsch och ren luft

      Välj Fräsch väckning för att långsamt öka reningshastigheten innan klockan ringer. På kvällen renar Fräscht sänggående rummet noggrant innan du går och lägger dig, och välkomnar dig med en mysig och varm nattlampa.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Färg
        Arctic White
        Internetanslutning
        Ja (Air + app)
        Röststyrning
        Ja (Alexa, Google Home)

      • Tekniska specifikationer

        Maximal kraft
        28 W
        Luftkvalitetssensorer
        PM2.5
        Min. ljudnivå
        13 dB
        Max. ljudnivå
        45 dB

      • Prestanda

        CADR (luftreningseffekt) (partikel, GB/T)
        420 m3/h
        Filterlager
        HEPA, aktivt kol, förfilter
        Partikelfiltrering
        99,97 % vid 0,003 mikron
        Maximal rumsstorlek
        109 m2

      • Användbarhet

        Sladdlängd
        1,5 m
        Schemaläggare
        Ja (i appen)
        Automatiskt läge
        Ja
        Nattläge
        Ja
        Hastighetsinställningar
        Ja (5 nivåer)
        Automatisk skärmdimring
        Ja
        Mysig nattlampa
        Ja
        Återkoppling för luftkvalitet
        Färgring, numerisk
        Rekommenderat filterbyte
        3 år

      • Säkerhetsfunktion

        Barnlås
        Ja

      • Energieffektivitet

        Spänning
        100-240 V

      • Underhåll

        Service
        2 års världsomfattande garanti

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        FY2200/30

      • Vikt och mått

        Produktmått (B x D x H)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Produktvikt
        4,1 kg
        Förpackningens mått (L x B x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Vikt inkl. förpackning
        5,72 kg

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      • (1) CADR har testats på ett certifierat tredjepartslaboratorium, i enlighet med GB/T18801-2022
      • (2) Beräknat enligt NRCC-54013-standarden
      • (3) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m
      • (4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet
      • (5) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen
      • (6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av externt laboratorium, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)
      • (9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
      • (10) Externt GMT-laboratorietest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 1 timme

