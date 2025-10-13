AC2220/10
Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
Njut av ren och säker luft hemma med vår tystaste luftrenare. Den tar bort 99,97 % av allergener och föroreningar på bara några minuter, med minsta möjliga energi och ljud. Med en snygg design och smarta kontroller passar den in i ditt hem och din livsstil perfekt.Läs mer om produkten
Smart luftrenare
Med kraftfull filtrering på 420 m3/h (CADR) (1) kan den enkelt rena utrymmen på upp till 109 m2 och kan rena ett rum på 20 m2 på mindre än sju minuter (2).
Upplev vår tystaste luftrenare med SilentWings-teknik. Vår fläktbladsdesign har hämtat inspiration från ugglors tysta flykt och garanterar rening så tyst som 13 dB(A).
Filtrering i tre lager som består av ett förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (4) – mindre än det minsta kända viruset!
Originalfilter säkerställer optimal prestanda i tre år (5), vilket minskar problem och kostnaden. Luftrenaren beräknar filtrets livslängd och aviserar dig när det är dags att byta.
Välj schemat för barnens läggningsrutin för att rengöra luften ordentligt innan det är dags för barnen att gå och lägga sig. Enheten växlar då till det tysta nattläget, medan en svag nattlampa förblir tänd. På så sätt känner barnen sig trygga i mörkret och föräldrarna kan sova lugnt hela natten.
Skydd hela dagen för dem som lider av allergier. Tar bort 99,99 % av dammkvalster, pollen, päls och mögelsporer (6), kända utlösande faktorer för allergi- eller hösnuvesymtom (7). ECARF-certifierat allergivänlig.
Tar bort 99,9 % av luftburna virus och bakterier. Oberoende testad för att eliminera H1N1-influensavirus (8) och staphylococcus-bakterier (9).
Lagret med aktivt kol fångar upp dålig lukt och tar bort > 95 % av gasföroreningar som skadar inomhusluften (10): NO₂ från industrier och trafikföroreningar, toluen och VOC från färg, rengöringsmedel och möbler. Säker och effektiv – inga joner, kemikalier eller ozon släpps ut.
Andas renare luft samtidigt som du håller elräkningen nere. Vid maxeffekt använder luftrenaren endast 28 W, vilket är mindre än en vanlig glödlampa.
AeraSense-teknik söker av luften 1 000 gånger per sekund för att identifiera föroreningar och rapporterar luftkvaliteten i realtid på produktens display eller i appen. I autoläget väljer enheten intelligent rätt hastighet för att svara på varje situation.
Parkoppla luftrenaren med Air+-appen för övervakning av luftkvaliteten inomhus och utomhus, fjärrstyrning och röstkommandon via Google och Alexa. I appen väljer du Auto+-läget för AI-teknik som anpassar sig till dina rutiner samtidigt som ljudnivån och energianvändningen minimeras.
Välj Fräsch väckning för att långsamt öka reningshastigheten innan klockan ringer. På kvällen renar Fräscht sänggående rummet noggrant innan du går och lägger dig, och välkomnar dig med en mysig och varm nattlampa.
Allmänna specifikationer
Tekniska specifikationer
Prestanda
Användbarhet
Säkerhetsfunktion
Energieffektivitet
Underhåll
Kompatibilitet
Vikt och mått
