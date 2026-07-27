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  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
  • Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.

PureProtect Quiet 2200 SeriesSmart luftrenare

AC2221/13

Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.
Njut av ren och säker luft hemma med vår tystaste luftrenare. Den tar bort 99,97 % av allergener och föroreningar på bara några minuter, med minsta möjliga energi och ljud. Med en snygg design och smarta kontroller passar den in i ditt hem och din livsstil perfekt.
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Fångar effektivt upp allergener och föroreningar.

Vår tystaste luftrenare. Ren luft, knappt ett ljud.

  • Renar rum på upp till 109 m2

  • Vår tystaste luftrenare

  • Filterlivslängd på tre år

  • Luftreningshastighet (CADR) på 420 m3/h

  • HEPA-filter och aktivt kol-filter

Renar rum på upp till 109 m2 grundligt

Renar rum på upp till 109 m2 grundligt

Med kraftfull filtrering på 420 m3/h (CADR) (1) kan den enkelt rena utrymmen på upp till 109 m2 och kan rena ett rum på 20 m2 på mindre än sju minuter (2).

Vår tystaste luftrenare, utformad för låg ljudnivå

Vår tystaste luftrenare, utformad för låg ljudnivå

Upplev vår tystaste luftrenare med SilentWings-teknik. Vår fläktbladsdesign har hämtat inspiration från ugglors tysta flykt och garanterar rening så tyst som 13 dB(A).

HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

Filtrering i tre lager som består av ett förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (4) – mindre än det minsta kända viruset!

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) CADR har testats på ett certifierat tredjepartslaboratorium, i enlighet med GB/T18801-2022

  2. (2) Beräknat enligt NRCC-54013-standarden

  3. (3) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m

  4. (4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet

  5. (5) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen

  6. (6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av externt laboratorium, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)

  9. (9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Externt GMT-laboratorietest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 1 timme