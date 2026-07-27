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AC2221/13
Renar rum på upp till 109 m2
Vår tystaste luftrenare
Filterlivslängd på tre år
Luftreningshastighet (CADR) på 420 m3/h
HEPA-filter och aktivt kol-filter
Med kraftfull filtrering på 420 m3/h (CADR) (1) kan den enkelt rena utrymmen på upp till 109 m2 och kan rena ett rum på 20 m2 på mindre än sju minuter (2).
Upplev vår tystaste luftrenare med SilentWings-teknik. Vår fläktbladsdesign har hämtat inspiration från ugglors tysta flykt och garanterar rening så tyst som 13 dB(A).
Filtrering i tre lager som består av ett förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (4) – mindre än det minsta kända viruset!
Recensioner
(1) CADR har testats på ett certifierat tredjepartslaboratorium, i enlighet med GB/T18801-2022
(2) Beräknat enligt NRCC-54013-standarden
(3) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m
(4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet
(5) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen
(6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av externt laboratorium, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)
(9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
(10) Externt GMT-laboratorietest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 1 timme