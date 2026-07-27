Kraftfull rening. Otroligt tyst.

Njut av ren och säker luft hemma – nu 50 % tystare! Vår design med dubbla fläktar har mer effekt i ett kompakt format för att rena ännu större utrymmen på bara några minuter. Dess eleganta design, låga energiförbrukning och smarta appstyrning gör att den passar perfekt i ditt hem.