ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.
  • Kraftfull rening. Otroligt tyst.

Renoverad produkt

PureProtect 3200 SeriesSmart luftrenare

AC3220/10R1

Kraftfull rening. Otroligt tyst.
Njut av ren och säker luft hemma – nu 50 % tystare! Vår design med dubbla fläktar har mer effekt i ett kompakt format för att rena ännu större utrymmen på bara några minuter. Dess eleganta design, låga energiförbrukning och smarta appstyrning gör att den passar perfekt i ditt hem.
Visa alla fördelar

Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Fångar effektivt upp allergener och föroreningar

Kraftfull rening. Otroligt tyst.

  • Renar rum på upp till 135 m2

  • Luftreningshastighet (CADR) på 520 m3/h

  • HEPA-filter och aktivt kol-filter

  • 50 % tystare rening

Imponerande effekt i ett litet format

Imponerande effekt i ett litet format

Mindre storlek, större reningshastighet(1) tack vare dess innovativa design med dubbla fläktar. Med kraftfull filtrering på 520 m³/h (CADR) kan den enkelt hantera stora utrymmen på upp till 135 m²(2) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än sex minuter(3).

HEPA-filtrering i tre lager fångar upp 99,97 % av de allra minsta partiklarna

HEPA-filtrering i tre lager fångar upp 99,97 % av de allra minsta partiklarna

Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron (4) – mindre än det minsta kända viruset!

Tyst, även vid maximal effekt

Tyst, även vid maximal effekt

Upplev 50 % mindre ljud med SilentWings-teknik(1). Vår fläktbladsdesign har inspirerats av ugglornas tysta flykt och säkerställer rening med en ljudnivå på endast 15 dB(A). Även vid maximal hastighet är den tystare än normal konversation(5).

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Jämfört med föregångaren Philips AC3033 (CADR och ljudnivå)

  2. (2) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.

  3. (3) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 520 m³/h

  4. (4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA

  5. (5) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m. Normal konversation: 60 dB.

  6. (6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i en provkammare på 28,5 m³ i turboläget i 30–40 min

  9. (9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Antimikrop med SARS-CoV-2 i en provkammare på 30 m³ i turboläget i 1 timme.

  11. (11) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 1 timme.

  12. (12) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.