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Renoverad produkt
AC3220/10R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Renar rum på upp till 135 m2
Luftreningshastighet (CADR) på 520 m3/h
HEPA-filter och aktivt kol-filter
50 % tystare rening
Mindre storlek, större reningshastighet(1) tack vare dess innovativa design med dubbla fläktar. Med kraftfull filtrering på 520 m³/h (CADR) kan den enkelt hantera stora utrymmen på upp till 135 m²(2) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än sex minuter(3).
Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron (4) – mindre än det minsta kända viruset!
Upplev 50 % mindre ljud med SilentWings-teknik(1). Vår fläktbladsdesign har inspirerats av ugglornas tysta flykt och säkerställer rening med en ljudnivå på endast 15 dB(A). Även vid maximal hastighet är den tystare än normal konversation(5).
(1) Jämfört med föregångaren Philips AC3033 (CADR och ljudnivå)
(2) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.
(3) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 520 m³/h
(4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA
(5) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m. Normal konversation: 60 dB.
(6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i en provkammare på 28,5 m³ i turboläget i 30–40 min
(9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
(10) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Antimikrop med SARS-CoV-2 i en provkammare på 30 m³ i turboläget i 1 timme.
(11) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 1 timme.
(12) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.