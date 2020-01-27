Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
4.1
av 5
742
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer