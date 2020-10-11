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  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
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  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen
  • Smidig kroppsrakning över hela kroppen

Utgått

Bodygroom Series 5000Duschsäker kroppstrimmer

BG5020/15

4.2
| (632) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Smidig kroppsrakning över hela kroppen
5000-serien har utformats för att trimma hårstrån effektivt, utan att kompromissa med hudkomforten, även på svåråtkomliga ställen som ryggen. Använd den hudvänliga rakapparaten med konturföljande 2D-teknik eller trimma med längdkammarna på 3, 5 och 7 mm.
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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

Extra långt tillbehör så du enkelt kan raka ryggen själv

Smidig kroppsrakning över hela kroppen

  • Tre fästbara kammar, 3, 5 och 7 mm

  • Tre click-on trimkammar, 3, 5 och 7 mm

  • 60 min sladdlös användning, 1 tim. laddning

  • Tillbehör för att raka ryggen själv

Fullständig trimning av kroppshår i en produkt

Fullständig trimning av kroppshår i en produkt

Nu kan du trimma hela kroppen på ett säkert sätt med bara ett verktyg. Philips helkroppstrimmer för män trimmar hår med tre olika längder för nära, jämna resultat på rygg, axlar, bröst, mage, underarmar, armar och ben.

Trimma svåråtkomliga ställen med ryggtillbehöret

Trimma svåråtkomliga ställen med ryggtillbehöret

Ta enkelt bort hår på ryggen. Det här tillbehöret är särskilt utformat för enkel borttagning av hår på ryggen.

Säker och behaglig rakning på ömtålig hud

Säker och behaglig rakning på ömtålig hud

Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden mot skärsår medan du rakar dig.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

632

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fördelar

Når överallt. Bra batteritid

Nackdelar

Inga än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

16/05/2018

Sverige

Sverige

Bästa hårprodukten ever

Under 20 år provade jag olika produkter för att ta hand om kroppshår, varenda gång med stor besvikelse tills jag köpte den här. Så enkelt att använda, och så effektiv. Efter användning ser ut som om man aldrig haft något hår på kroppen. Rekommenderar stark denna produkt. Om du har en hårig rygg eller vill bli av med en hårig bringa, den här din produkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 