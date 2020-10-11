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Utgått
Tre fästbara kammar, 3, 5 och 7 mm
Tre click-on trimkammar, 3, 5 och 7 mm
60 min sladdlös användning, 1 tim. laddning
Tillbehör för att raka ryggen själv
Nu kan du trimma hela kroppen på ett säkert sätt med bara ett verktyg. Philips helkroppstrimmer för män trimmar hår med tre olika längder för nära, jämna resultat på rygg, axlar, bröst, mage, underarmar, armar och ben.
Ta enkelt bort hår på ryggen. Det här tillbehöret är särskilt utformat för enkel borttagning av hår på ryggen.
Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden mot skärsår medan du rakar dig.
4.2
av 5
632
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fördelar
Når överallt. Bra batteritid
Nackdelar
Inga än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Christoffer
16/05/2018
Sverige
Bästa hårprodukten ever
Under 20 år provade jag olika produkter för att ta hand om kroppshår, varenda gång med stor besvikelse tills jag köpte den här. Så enkelt att använda, och så effektiv. Efter användning ser ut som om man aldrig haft något hår på kroppen. Rekommenderar stark denna produkt. Om du har en hårig rygg eller vill bli av med en hårig bringa, den här din produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.