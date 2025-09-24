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Bodygroom Series 5000 Duschsäker kroppstrimmer
Utgått
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BG5020/15
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Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Rengöringsspray för rakhuvuden
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Bodygroom replacement foilExtra skärblad
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
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