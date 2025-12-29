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Utgått
Flytande enkelt skärblad
10 timmars laddning
+4 tillbehör
Philips ladyshaver i 6000-serien är utformad för att vara skonsam och behaglig mot huden på olika kroppsdelar*. 80 % av våra konsumenter bekräftar att ingen rakirritation eller rodnad** uppstår. Uppnå hårfri hud utan att kompromissa med hudkomforten
Rundade trimmerkanter framför och bakom skärbladet gör att rakapparaten glider smidigt över huden. 78 % av alla kvinnor är överens om att rundade trimmerkanter förhindrar rispor***
Det flytande skärbladet glider naturligt över kroppens kurvor och konturer och har nära kontakt med huden och ger en jämn rakning
4.4
av 5
866
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
MrMadde
29/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Fem stjärnor!
Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ll8282
27/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Enkel att använda
Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.
Fördelar
Liten och enkel att använda
Nackdelar
Inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Mimmimuh
10/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Så smidig!
Jag är en tvåbarns mamma som inte alltid hinner med att raka mig i duschen. Med ladyshaver kan du raka dig utan vatten vilket har varit en super funktion för mig när man missat ett ställe. Jag har känslig hy och får lätt utslag efter rakning vilket jag inte har upplevt med denna produkt så den håller vad den lovar 🙂 Jätte nöjd och gör vardagen lite lättare samtidigt som man känner sig fin!
Fördelar
Torr rakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
74 %, HUT Tyskland N=49, 2021
HUT Tyskland N=49, 2021
jämfört med deras nuvarande ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021