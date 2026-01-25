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        Utgått

        Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

        BT3620/15

        4.4
        | (606) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
        Visa alla fördelar
        Utformad för behaglig och effektiv trimning

        Utformad för behaglig och effektiv trimning

        Självslipande blad med rundade ändar har utformats för att vara skonsamma mot huden och ge en behagligare trimning, samtidigt som de förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas. Icke-korrosiva blad gör även enheten lätt att rengöra.

        Forma ditt skägg med den precision du behöver

        Forma ditt skägg med den precision du behöver

        Trimmerns precisionsvred har 40 längdinställningar i steg om 0,5 mm, vilket gör att du kan trimma skägget exakt som du vill ha det.

        Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

        Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

        De avancerade Lift& Trim-kammarna lyfter upp hårstråna mot bladet och fångar upp hårstrån i varje drag för en effektiv och jämn trimning.

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        4.4

        av 5

        606

        Recensioner

        92%

        rekommenderar den här produkten

        25/01/2026

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Trimmer

        Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

        Fördelar

        Inget att erinra

        Nackdelar

        Inget att klaga på

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        22/08/2023

        Danmark

        Danmark

        Verifierad köpare

        Fantastisk maskine

        Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

        Fördelar

        Super maskine

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        08/03/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Verifierad köpare

        A great new beard trimmer

        My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

        Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

        Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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        • Tips om hälsosam livsstil.
        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.