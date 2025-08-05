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Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer
Utgått
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BT3620/15
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Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Beard Trimmer SeriesKlippenhet
Beard Trimmer Series10,5–20 mm justerbar skäggkam
Beard Trimmer SeriesFodral
Beard Trimmer 3000 Series0,5–10 mm justerbar skäggkam
USB-kabel
HQ87 USB-väggadapter
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt