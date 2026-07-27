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  • Förlänger maskinens livslängd
  • Förlänger maskinens livslängd
  • Förlänger maskinens livslängd
  • Förlänger maskinens livslängd

Utgått

Underhållssats

CA6707/10

Förlänger maskinens livslängd
Med underhållspaketet sköter du om dina kaffebryggare på bästa sätt och håller dem rena så att de fungerar utan problem. Använd endast Philips underhållspaket så att dina Philips- och Saeco-apparater fungerar så länge och så säkert som möjligt.
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Kompatibla produkter
Series 2300

Series 2300
Helautomatisk espressomaskin

EP2336/40

3300-serien

3300-serien
Helautomatisk espressomaskin

EP3347/90

Brygg kaffe med godare smak

Förlänger maskinens livslängd

  • Samma som CA6707/00

  • Heltäckande skyddspaket

  • 2 st. AquaClean-filter och fett

  • 6 mjölkrengörare och 6 oljeborttagare

Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean

Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean

Med vår nya och patenterade innovation AquaClean-vattenfiltret får du ut maximalt av din helautomatiska kaffebryggare. Byt filter när bryggaren meddelar det så får du klart och rent vatten utan krångel med avkalkning, för upp till 5 000 koppar. En extra fördel är att avkalkningsmeddelandet avaktiveras automatiskt när AquaClean installeras i kaffebryggaren.

Ser till att maskinens rörliga delar fungerar smidigt

Ser till att maskinens rörliga delar fungerar smidigt

Med smörjfettet kan du hålla espressomaskinens bryggrupp i perfekt skick. Fettet är säkert att använda.

Renare vatten förlänger espressomaskinens livslängd

Renare vatten förlänger espressomaskinens livslängd

Vattenfiltret förlänger espressomaskinens livslängd, så att du kan njuta av det bästa kaffet ännu längre.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.