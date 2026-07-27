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Utgått
CA6707/10
Samma som CA6707/00
Heltäckande skyddspaket
2 st. AquaClean-filter och fett
6 mjölkrengörare och 6 oljeborttagare
Med vår nya och patenterade innovation AquaClean-vattenfiltret får du ut maximalt av din helautomatiska kaffebryggare. Byt filter när bryggaren meddelar det så får du klart och rent vatten utan krångel med avkalkning, för upp till 5 000 koppar. En extra fördel är att avkalkningsmeddelandet avaktiveras automatiskt när AquaClean installeras i kaffebryggaren.
Med smörjfettet kan du hålla espressomaskinens bryggrupp i perfekt skick. Fettet är säkert att använda.
Vattenfiltret förlänger espressomaskinens livslängd, så att du kan njuta av det bästa kaffet ännu längre.
Recensioner
Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.