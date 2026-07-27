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  • Termokanna

Utgått

Termokanna

CP9209

Termokanna
Den här kannan samlar upp kaffe som du har gjort med kaffebryggaren. Den garanterar att smaken bibehålls och att kaffet har rätt temperatur. Kompatibel med Philips Café Gaia.
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Kompatibla produkter
Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare - Renoverade

HD7544/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Renoverad Kaffebryggare - Renoverade

HD7546/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare

HD7548/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare

HD7542/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare - Renoverade

HD7549/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare

HD7548/20

Café Gaia

Café Gaia
Kaffebryggare, termoskanna

HD7546/20

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Termokanna

  • Café Gaia

  • Svart

Tekniska specifikationer

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