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CP9209

Termokanna

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Den här kannan samlar upp kaffe som du har gjort med kaffebryggaren. Den garanterar att smaken bibehålls och att kaffet har rätt temperatur. Kompatibel med Philips Café Gaia.

  • PDF fil
  • 22 August 2024

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