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Lock för mjölkskummare
Utgått
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CP9933/01
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Det här locket täcker mjölkskummaren och håller fast vispaxeln. Locket är diskmaskinssäkert och därför enkelt att rengöra. Kompatibel med SENSEO® Milk Twister.
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