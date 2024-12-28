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Lock för mjölkskummare

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Lock för mjölkskummare

CP9933/01

Lock för mjölkskummare

Utgått

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Handböcker och dokumentation

Det här locket täcker mjölkskummaren och håller fast vispaxeln. Locket är diskmaskinssäkert och därför enkelt att rengöra. Kompatibel med SENSEO® Milk Twister.

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  • 28 December 2024

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