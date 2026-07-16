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CX1030/00
Designad för tystnad. Byggd för kraft.
Upplev kraftfull, tyst fläktning med 3 hastigheter och mjuk rotation för personlig komfort. Byggd med kvalitetsmaterial och en elegant, modern design erbjuder denna bordsfläkt hållbar kvalitet och stilfull prestanda – perfekt för alla utrymmen.
Starkt luftflöde upp till 2000 m³/h
Tyst fläktning på 35 dB(A) (1)
3 hastigheter för personlig komfort
Automatisk rotation och lutning
Huvuddiameter 35 cm
Med en kylkapacitet på upp till 2000 m³/h och 5 blad levererar denna fläkt ett intensivt luftflöde som eliminerar stillastående luft och fyller ditt utrymme med frisk luft för komfort hela dagen.
Med en diskret ljudnivå på 35 dB(A) (1) – jämförbart med ett fridfullt sovrum på natten – ger denna fläkt kraftfull svalkning samtidigt som den bibehåller en lugn, ostörd miljö, perfekt för sömn, arbete eller läsning.
Upplev svalkande luftflöde som når upp till 30 m, vilket säkerställer en behaglig bris i hela rummet. Oavsett om du är nära eller långt bort kan du njuta av konsekvent kylning var du än befinner dig.
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5.0
av 5
1
Recension
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Den här recensionen skrevs för 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Datum för användning 2026-07-16
Den här recensionen skrevs för 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Datum för användning 2026-07-16
(1) Ljudnivå vid lägsta hastighet.