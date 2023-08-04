Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor

      Series 2300 Helautomatisk espressomaskin

      EP2339/40

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor

      Njut av fyra drycker med en knapptryckning, med perfekt cremalager, arom och temperatur. LatteGo förbereder automatiskt silkeslent mjölkskum för kaffedrycker med mjölk, är enkel att installera och kan rengöras på bara 10 sekunder*.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla Superautomatiska espressomaskiner

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Visa alla
      Den här produkten
      Series 2300
      - {discount-value}

      Series 2300

      Helautomatisk espressomaskin

      totalt

      recurring payment

      Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor

      LatteGo, mjölksystemet som går allra snabbast att rengöra*

      • Fyra drycker
      • LatteGo
      • Svart panter
      Njut av fyra drycker med en knapptryckning

      Njut av fyra drycker med en knapptryckning

      Njut av fyra populära kafferecept med perfekt cremalager, arom och temperatur – allt från klassisk espresso, vanligt svart kaffe till cappuccino. Hett vatten för te finns också tillgängligt.

      Enkelt val och anpassning av kaffe

      Enkelt val och anpassning av kaffe

      Välj enkelt dina favoritdrycker tack vare den moderna pekskärmen med färgade ikoner. Justera kaffet på ditt sätt med funktionen My Coffee Choice – välj önskad kaffestyrka, mängd och mjölkskumningsnivå, helt efter din smak.

      Silkeslent skum med LatteGo för olika typer av mjölk

      Silkeslent skum med LatteGo för olika typer av mjölk

      Med en knapptryckning förbereder LatteGo automatiskt silkeslent mjölkskum för dina kaffedrycker med mjölk och växtbaserade mjölkalternativ tack vare sin kraftfulla cykloniska skumteknik.

      LatteGo, mjölksystemet som går snabbast att rengöra –två delar, inget rör

      LatteGo, mjölksystemet som går snabbast att rengöra –två delar, inget rör

      LatteGo är mjölksystemet som går snabbast att rengöra med bara två delar och inget rör. Det kan rengöras på tio sekunder under rinnande vatten eller i diskmaskinen. Philips erbjuder inte automatisk rengöring eftersom det kräver kompletterande rengöring.

      40 % tystare med SilentBrew – samma goda kaffe

      40 % tystare med SilentBrew – samma goda kaffe

      Vår patenterade SilentBrew-teknik minskar maskinljuden så att du kan njuta mer av upplevelsen att brygga aromatiskt kaffe. Tack vare ljudavskärmning och tyst malning avger våra maskiner 40 % mindre ljud än tidigare modeller och levereras med en Quiet Mark-certifiering. 

      Fantastisk smak med vår slitstarka keramiska kvarn

      Fantastisk smak med vår slitstarka keramiska kvarn

      Ta fram kaffets fulla smak med vår slitstarka kvarn. Den hållbara keramiska kvarnen kan justeras i 12 steg, från fina till grova malningar.

      Enkla instruktioner och inspiration i HomeID-appen

      Enkla instruktioner och inspiration i HomeID-appen

      Upptäck allt du behöver veta om din helautomatiska espressomaskin och få tillgång till en värld av obegränsad inspiration med kaféliknande recept i HomeID-appen.

      Upp till 5 000 koppar** utan avkalkning med AquaClean

      Upp till 5 000 koppar** utan avkalkning med AquaClean

      Genom att byta filtret när maskinen uppmanar dig att göra det behöver du inte avkalka på upp till 5 000 koppar**, samtidigt som du får klart och rent vatten varje gång.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Kaffekälla
        Färska bönor
        Användardeltagande
        Knapptryckning
        Produkttyp
        Helautomatisk espressomaskin
        Drycker
        Espresso, kaffe, cappuccino, hett vatten
        Förprogrammerade drycker
        3
        Antal portioner
        2
        Tryck
        15 bar
        Inbyggd kvarn
        Ja
        Inställningar för kvarnen
        12
        Kapacitet på behållaren för kaffebönor
        275 g
        Mjölkskumning
        Ja
        Mjölklösning
        LatteGo
        Mjölkbehållare
        0,26 l
        Kapacitet, vattenbehållare
        1,8 l
        Profiler
        Nej
        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Metall
        Teknik
        LatteGo
        Gränssnitt
        Intuitiv pekskärm
        Garanti
        2 år
        Anslutningar
        Nej
        Delar som kan maskindiskas
        Ja

      • Tekniska specifikationer

        Klassificering för energieffektivitet
        Klass A
        Effekt
        1 500 W
        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1

      • Säkerhetsfunktion

        Timer för automatisk avstängning
        Ja
        Säkerhetscertifiering
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        433 mm
        Produktbredd
        246 mm
        Produkthöjd
        371 mm
        Produktvikt
        8 kg
        Förpackningens längd
        491,5 mm
        Förpackningens bredd
        287,5 mm
        Förpackningens höjd
        487 mm
        Förpackningens vikt
        10–12,5 kg

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        AquaClean filter
        Tillbehör som medföljer 4
        LatteGo
        Relaterade tillbehör 1
        • Tabletter som avlägsnar kaffeolja
        • Mätskopa
        • Testremsa för vattnets hårdhetsgrad
        Relaterade tillbehör 2
        Avkalkningsmedel för espressomaskin
        Relaterade tillbehör 3
        Rengöringsborste
        Relaterade tillbehör 4
        Philips smörjmedel för bryggrupp

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        > 75 % återvunnet papper
        Förpackning
        > 95 % återvunnet material

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Rumänien

      • Energieffektivitet

        Strömförbrukning i standbyläge
        0,2 W
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Strömförbrukning i nätverksstandbyläge
        saknas
        Tid innan automatisk växling till standbyläge
        30 min
        Mätstandard
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Clippin

      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Gå till reservdelar och tillbehör

      Tillbehör

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför globalt ledande (kaffe + mjölk) helautomatiska espressomaskiner med en knapptryckning (2023).
      • *Baserat på 8 filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.