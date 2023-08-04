EP2339/40
Det enklaste sättet att njuta av kaffe från färska bönor
Njut av fyra drycker med en knapptryckning, med perfekt cremalager, arom och temperatur. LatteGo förbereder automatiskt silkeslent mjölkskum för kaffedrycker med mjölk, är enkel att installera och kan rengöras på bara 10 sekunder*.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Helautomatisk espressomaskin
Njut av fyra populära kafferecept med perfekt cremalager, arom och temperatur – allt från klassisk espresso, vanligt svart kaffe till cappuccino. Hett vatten för te finns också tillgängligt.
Välj enkelt dina favoritdrycker tack vare den moderna pekskärmen med färgade ikoner. Justera kaffet på ditt sätt med funktionen My Coffee Choice – välj önskad kaffestyrka, mängd och mjölkskumningsnivå, helt efter din smak.
Med en knapptryckning förbereder LatteGo automatiskt silkeslent mjölkskum för dina kaffedrycker med mjölk och växtbaserade mjölkalternativ tack vare sin kraftfulla cykloniska skumteknik.
LatteGo är mjölksystemet som går snabbast att rengöra med bara två delar och inget rör. Det kan rengöras på tio sekunder under rinnande vatten eller i diskmaskinen. Philips erbjuder inte automatisk rengöring eftersom det kräver kompletterande rengöring.
Vår patenterade SilentBrew-teknik minskar maskinljuden så att du kan njuta mer av upplevelsen att brygga aromatiskt kaffe. Tack vare ljudavskärmning och tyst malning avger våra maskiner 40 % mindre ljud än tidigare modeller och levereras med en Quiet Mark-certifiering.
Ta fram kaffets fulla smak med vår slitstarka kvarn. Den hållbara keramiska kvarnen kan justeras i 12 steg, från fina till grova malningar.
Upptäck allt du behöver veta om din helautomatiska espressomaskin och få tillgång till en värld av obegränsad inspiration med kaféliknande recept i HomeID-appen.
Genom att byta filtret när maskinen uppmanar dig att göra det behöver du inte avkalka på upp till 5 000 koppar**, samtidigt som du får klart och rent vatten varje gång.
Allmänna specifikationer
Tekniska specifikationer
Säkerhetsfunktion
Vikt och mått
Kompatibilitet
Hållbarhet
Ursprungsland
Energieffektivitet
