EP8757/20
Smakar som på kafé, känns som hemma
Gör kaffe av baristakvalitet hemma med Philips Café Aromis. Du kan göra över 50 olika drycker, från espresso till kallbryggt kaffe. De görs med fler bönor* så att kaffet får samma smak som på kafé. Gör ett sammetslent varmt eller kallt skum med LatteGo Pro och rengör den på tio sekunder genom att skölja den under rinnande vatten.Läs mer om produkten
Hemligheten bakom en intensitet av baristakvalitet? Vår BrewExtract-teknik använder fler bönor* vid varje bryggning så att espressomaskinen skapar den omisskännliga smak man får på kafé. Vill du få den precis som du vill ha den? Justera bryggningen med en av sju intensitetsnivåer.
Kaffe av baristakvalitet innebär även ett varmt eller kallt sammetslent mjölkskum. Det är där LatteGo Pro kommer in. Vårt mjölksystem levererar kaffe av baristakvalitet i allt från cappuccino till islatte med både mjölk och växtbaserade mjölksorter. Det kan maskindiskas, och eftersom det inte finns några slangar kan du rengöra det på tio sekunder genom att skölja det under rinnande vatten. Få ett fantastiskt skum med LatteGo Pro: den innovativa mjölkskummaren i vårt kaffemaskinsystem.
Upptäck över 50 varma och kalla kaffedrycker, från fylliga espresso till uppfriskande kallbryggt kaffe. Den här kaffemaskinen för varmt och kallt kaffe är den perfekta lösningen för familjer och kaffeälskare som vill ha samma variation som på kafé hemma.
Rengör LatteGo Pro på tio sekunder genom att skölja den under rinnande vatten eller köra den i diskmaskinen. Bryggenheten kan rengöras under rinnande vatten. Maskinen vägleder dig när det är dags att köra ett rengöringsprogram, som avkalkning.
Den intuitiva TFT-skärmen på 4,3 tum ser till att du enkelt kan göra olika kaffedrycker med en knapptryckning och anpassade användarprofiler. Enkla kontroller gör det enkelt för alla att dricka gott kaffe hemma.
Möt din baristahjälpreda som strävar efter att göra ditt kaffe bättre, varje dag. Du kan använda den på maskinen eller i HomeID-appen. Chatta och berätta vilka bönor du använder så justerar den automatiskt brygginställningarna så att du får ut mesta möjliga av bönorna. Med baristahjälpredan kan du justera styrka, volym och temperatur efter tycke och smak – även om du brygger när du inte är där. Den finns alltid där, så varje kopp känns som om den har gjorts av en riktig barista i ditt eget kök.
Få en uppfriskande kallbryggd kaffe med en knapptryckning – välbalanserad och mjuk, klar när du vill.
Vår patenterade SilentBrew-teknik minskar irriterande maskinljud under bryggningen. Våra maskiner är 40 % tystare än tidigare modeller tack vare ljudavskärmning och tyst malning och levereras med en Quiet Mark-certifiering.
Kaffe av baristakvalitet börjar med nymalda bönor. Lägg i dina favoritbönor, välj kaffe och låt den inbyggda kaffekvarnen släppa fram den oemotståndliga aromen och smaken. Finjustera malningsgraden med en av tolv inställningar, från fin till grov.
Få mer smak och starkt kaffe, utan att kaffet blir beskt, genom att använda vår extra shot-funktion. Du kan tillsätta den i alla våra kafferecept, förutom när du använder förmalningsfunktionen.
Använd ekoläget för att minska vatten- och elförbrukningen, utan att kompromissa med kaffets kvalitet. På Philips Café Aromis kan du dimra huvud- och kopplamporna tidigare än standardtiden, använda mindre vatten vid sköljning, växla till standbyläge snabbare och sänka ljusstyrkan.
Brygg upp till 5 000 koppar utan att avkalka med ett AquaClean-filter. Det renar vattnet innan bryggningen startar så att kaffet smakar bättre.
Få kaffetips, recept och hjälp direkt via HomeID-appen – din digitala barista som följer dig varje steg på vägen.
Kaffemaskinen Philips Café Aromis med kvarn och mjölkskummare brygger inte bara gott kaffe, utan den är även en snygg inredningsdetalj. En elegant finish, mjuka hörn och en intuitiv display ger ditt hem en europeisk touch.
Brygg mer kaffe av hög kvalitet och fyll på mindre tack vare den stora vattenbehållaren på 1,9 liter. Det räcker till flera koppar för hela familjen eller när du har vänner på besök.
