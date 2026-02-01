Din egen barista hemma

Möt din baristahjälpreda som strävar efter att göra ditt kaffe bättre, varje dag. Du kan använda den på maskinen eller i HomeID-appen. Chatta och berätta vilka bönor du använder så justerar den automatiskt brygginställningarna så att du får ut mesta möjliga av bönorna. Med baristahjälpredan kan du justera styrka, volym och temperatur efter tycke och smak – även om du brygger när du inte är där. Den finns alltid där, så varje kopp känns som om den har gjorts av en riktig barista i ditt eget kök.