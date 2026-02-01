Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Smakar som på kafé, känns som hemma Smakar som på kafé, känns som hemma Smakar som på kafé, känns som hemma
    • Play Pause

      Café Aromis Series 8000 Philips helautomatiska kaffemaskin

      EP8757/20

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Smakar som på kafé, känns som hemma

      Gör kaffe av baristakvalitet hemma med Philips Café Aromis. Du kan göra över 50 olika drycker, från espresso till kallbryggt kaffe. De görs med fler bönor* så att kaffet får samma smak som på kafé. Gör ett sammetslent varmt eller kallt skum med LatteGo Pro och rengör den på tio sekunder genom att skölja den under rinnande vatten.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla Superautomatiska espressomaskiner

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Visa alla
      Den här produkten
      Café Aromis Series 8000
      - {discount-value}

      Café Aromis Series 8000

      Philips helautomatiska kaffemaskin

      totalt

      recurring payment

      Smakar som på kafé, känns som hemma

      Intensiteten du gillar, från espresso till kallbryggt kaffe

      • Kaffe av baristakvalitet med BrewExtract-teknik
      • Silkeslent mjölkskum med LatteGo Pro
      • Fler än 50 varma och kalla drycker för alla tillfällen
      • Enkel rengöring
      • Lättanvänd och intuitiv display
      Fler bönor innebär mer smak

      Fler bönor innebär mer smak

      Hemligheten bakom en intensitet av baristakvalitet? Vår BrewExtract-teknik använder fler bönor* vid varje bryggning så att espressomaskinen skapar den omisskännliga smak man får på kafé. Vill du få den precis som du vill ha den? Justera bryggningen med en av sju intensitetsnivåer.

      Silkeslent mjölkskum för alla dina favoriter

      Silkeslent mjölkskum för alla dina favoriter

      Kaffe av baristakvalitet innebär även ett varmt eller kallt sammetslent mjölkskum. Det är där LatteGo Pro kommer in. Vårt mjölksystem levererar kaffe av baristakvalitet i allt från cappuccino till islatte med både mjölk och växtbaserade mjölksorter. Det kan maskindiskas, och eftersom det inte finns några slangar kan du rengöra det på tio sekunder genom att skölja det under rinnande vatten. Få ett fantastiskt skum med LatteGo Pro: den innovativa mjölkskummaren i vårt kaffemaskinsystem.

      Fler än 50 varma och kalla drycker beroende på vad du känner för

      Fler än 50 varma och kalla drycker beroende på vad du känner för

      Upptäck över 50 varma och kalla kaffedrycker, från fylliga espresso till uppfriskande kallbryggt kaffe. Den här kaffemaskinen för varmt och kallt kaffe är den perfekta lösningen för familjer och kaffeälskare som vill ha samma variation som på kafé hemma.

      Enkel användning utan krånglig rengöring

      Enkel användning utan krånglig rengöring

      Rengör LatteGo Pro på tio sekunder genom att skölja den under rinnande vatten eller köra den i diskmaskinen. Bryggenheten kan rengöras under rinnande vatten. Maskinen vägleder dig när det är dags att köra ett rengöringsprogram, som avkalkning.

      Ditt favoritkaffe med en enkel knapptryckning

      Ditt favoritkaffe med en enkel knapptryckning

      Den intuitiva TFT-skärmen på 4,3 tum ser till att du enkelt kan göra olika kaffedrycker med en knapptryckning och anpassade användarprofiler. Enkla kontroller gör det enkelt för alla att dricka gott kaffe hemma.

      Din egen barista hemma

      Din egen barista hemma

      Möt din baristahjälpreda som strävar efter att göra ditt kaffe bättre, varje dag. Du kan använda den på maskinen eller i HomeID-appen. Chatta och berätta vilka bönor du använder så justerar den automatiskt brygginställningarna så att du får ut mesta möjliga av bönorna. Med baristahjälpredan kan du justera styrka, volym och temperatur efter tycke och smak – även om du brygger när du inte är där. Den finns alltid där, så varje kopp känns som om den har gjorts av en riktig barista i ditt eget kök.

      Autentisk kallbryggd smak

      Autentisk kallbryggd smak

      Få en uppfriskande kallbryggd kaffe med en knapptryckning – välbalanserad och mjuk, klar när du vill.

      40 % tystare med SilentBrew-teknik**

      40 % tystare med SilentBrew-teknik**

      Vår patenterade SilentBrew-teknik minskar irriterande maskinljud under bryggningen. Våra maskiner är 40 % tystare än tidigare modeller tack vare ljudavskärmning och tyst malning och levereras med en Quiet Mark-certifiering.

      Aromatiskt kaffe från färska bönor

      Aromatiskt kaffe från färska bönor

      Kaffe av baristakvalitet börjar med nymalda bönor. Lägg i dina favoritbönor, välj kaffe och låt den inbyggda kaffekvarnen släppa fram den oemotståndliga aromen och smaken. Finjustera malningsgraden med en av tolv inställningar, från fin till grov.

      Ännu mer smak tack vare extra shot-funktionen

      Ännu mer smak tack vare extra shot-funktionen

      Få mer smak och starkt kaffe, utan att kaffet blir beskt, genom att använda vår extra shot-funktion. Du kan tillsätta den i alla våra kafferecept, förutom när du använder förmalningsfunktionen.

      Spara vatten och el med ekoläget

      Spara vatten och el med ekoläget

      Använd ekoläget för att minska vatten- och elförbrukningen, utan att kompromissa med kaffets kvalitet. På Philips Café Aromis kan du dimra huvud- och kopplamporna tidigare än standardtiden, använda mindre vatten vid sköljning, växla till standbyläge snabbare och sänka ljusstyrkan.

      Upp till 5 000 koppar*** utan avkalkning med AquaClean

      Upp till 5 000 koppar*** utan avkalkning med AquaClean

      Brygg upp till 5 000 koppar utan att avkalka med ett AquaClean-filter. Det renar vattnet innan bryggningen startar så att kaffet smakar bättre.

      Fjärrbrygg ditt kaffe och få tips med HomeID-appen

      Fjärrbrygg ditt kaffe och få tips med HomeID-appen

      Få kaffetips, recept och hjälp direkt via HomeID-appen – din digitala barista som följer dig varje steg på vägen.

      Gjord för att ge ditt hem ett lyft

      Gjord för att ge ditt hem ett lyft

      Kaffemaskinen Philips Café Aromis med kvarn och mjölkskummare brygger inte bara gott kaffe, utan den är även en snygg inredningsdetalj. En elegant finish, mjuka hörn och en intuitiv display ger ditt hem en europeisk touch.

      Fler koppar, färre påfyllningar

      Fler koppar, färre påfyllningar

      Brygg mer kaffe av hög kvalitet och fyll på mindre tack vare den stora vattenbehållaren på 1,9 liter. Det räcker till flera koppar för hela familjen eller när du har vänner på besök.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Kaffekälla
        Färska bönor
        Användardeltagande
        Knapptryckning
        Förprogrammerade drycker
        54
        Antal portioner
        2
        Tryck
        15 bar
        Inbyggd kvarn
        Ja
        Inställningar för kvarnen
        12
        Kapacitet på behållaren för kaffebönor
        275 g
        Mjölkskumning
        Ja
        Mjölklösning
        LatteGo Pro
        Mjölkbehållare
        0,25 l
        Kapacitet, vattenbehållare
        1,9 l
        Profiler
        8
        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Metall
        Teknik
        BrewExtract-teknik, böninställning, snabbstart, LatteGo Pro, SilentBrew
        Gränssnitt
        Intuitiv TFT-pekskärm på 4,3 tum
        Garanti
        2 år
        Anslutningar
        Ja
        Delar som kan maskindiskas
        Ja

      • Tekniska specifikationer

        Klassificering för energieffektivitet
        Klass A
        Effekt
        1 500 W
        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1

      • Säkerhetsfunktion

        Timer för automatisk avstängning
        Ja
        Säkerhetscertifiering
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        452 mm
        Produktbredd
        251 mm
        Produkthöjd
        389 mm
        Produktvikt
        9,3 kg
        Förpackningens längd
        493 mm
        Förpackningens bredd
        289 mm
        Förpackningens höjd
        473 mm
        Förpackningens vikt
        10–12,3 kg

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        LatteGo Pro varmt
        Tillbehör som medföljer 2
        LatteGo Pro kallt
        Tillbehör som medföljer 3
        AquaClean-filter
        Medföljande tillbehör 4
        Mätskopa
        Medföljande tillbehör 5
        Testremsa för vattnets hårdhetsgrad
        Relaterade tillbehör 1
        Tabletter som avlägsnar kaffeolja
        Relaterade tillbehör 2
        Avkalkningsmedel för espressomaskin

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        > 75 % återvunnet papper
        Förpackning
        > 95 % återvunnet material

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Rumänien

      • Energieffektivitet

        Strömförbrukning i standbyläge
        0,2 W
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Strömförbrukning i nätverksstandbyläge
        0,4W
        Tid innan automatisk växling till standbyläge
        15 min
        Tid innan automatisk växling till avstängt läge
        saknas
        Tid innan automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge
        15 min
        Mätstandard
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Clippin

      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Gå till reservdelar och tillbehör

      Tillbehör

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • * Jämfört med alla andra automatiska espressomaskiner från Philips
      • ** Jämfört med föregående Philips-espressomaskiner
      • *** Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.