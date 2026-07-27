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FY3437/00
Kompatibelt med 3000 series
Förpackningens innehåll: 1 filter
Livslängd på 3 år
Philips originalfilter
Reservfilter till Philips 3000 Series, 2-i-1 luftrenare och luftfuktare: AC3737. Du hittar din luftrenarmodell på enhetens undersida.
Filtren ger optimal filterprestanda i upp till tre år (2), vilket minskar problem och kostnader.
Philips originalfilter har utformats för att passa din apparat perfekt. Använd alltid Philips filter för optimal prestanda.
Recensioner
(1) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet.
(2) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.