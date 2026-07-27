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  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
  • Originalfilter för 2-i-1 3000 Series

2-i-1 luftrenare & -fuktare 3000 SeriesHEPA NanoProtect-filter

FY3437/00

Originalfilter för 2-i-1 3000 Series
Originalreservfilter till din 2-i-1-luftrenare: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kol och förfilter för skydd mot föroreningar, pollen, damm, husdjursallergener och viruspartiklar.
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Kompatibla produkter
Series 3000

Series 3000
2-i-1 luftrenare och -fuktare

AC3737/10

Fångar effektivt upp 99,97 % av nanopartiklar (1)

Originalfilter för 2-i-1 3000 Series

  • Kompatibelt med 3000 series

  • Förpackningens innehåll: 1 filter

  • Livslängd på 3 år

  • Philips originalfilter

Kan användas med Philips 3000 Series

Kan användas med Philips 3000 Series

Reservfilter till Philips 3000 Series, 2-i-1 luftrenare och luftfuktare: AC3737. Du hittar din luftrenarmodell på enhetens undersida.

Filter med lång livslängd, upp till tre år

Filter med lång livslängd, upp till tre år

Filtren ger optimal filterprestanda i upp till tre år (2), vilket minskar problem och kostnader.

Philips originalfilter för bästa möjliga prestanda

Philips originalfilter för bästa möjliga prestanda

Philips originalfilter har utformats för att passa din apparat perfekt. Använd alltid Philips filter för optimal prestanda.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet.

  2. (2) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.