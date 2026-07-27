Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
FY3455/00
Kompatibelt med 2-i-1 3000 series
Filter som håller i upp till sex månader
Philips originalfilter
NanoCloud-befuktningstekniken minskar spridningen av bakterier med 99 %*, vilket gör att hela huset blir rengjort av nanovatten. Lämnar inga vita fläckar eller vattenfläckar*, rent och hygieniskt
Genom att byta tillbehöret mot Philips-originalbefuktningsfiltret får du en luftrenare som alltid har höga och effektiva prestanda. Det finns olika filter för olika luftrenare för att se till att filtren ska passa perfekt och för att luftrenarna ska fungera utan problem.
Våra filter genomgår en uppsättning med obligatoriska och strikta kontrolltest innan de levereras från fabriken. De utsätts för omfattande livslängds- och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt och är utformade för att ge bästa resultat för din Philips-luftrenare fram till den sista dagen av filterlivslängden.
Recensioner
Av tredjepartslaboratorium, med hänvisning till den experimentella metoden ZD/17-2017 för test av befuktare med avseende på hämningsfrekvens för bakteriefrisläppning (vita stafylokocker 8032), avslutad.