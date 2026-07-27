Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

Våra filter genomgår en uppsättning med obligatoriska och strikta kontrolltest innan de levereras från fabriken. De utsätts för omfattande livslängds- och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt och är utformade för att ge bästa resultat för din Philips-luftrenare fram till den sista dagen av filterlivslängden.