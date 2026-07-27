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  • Alltid hälsosam luft
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  • Alltid hälsosam luft
  • Alltid hälsosam luft
  • Alltid hälsosam luft
  • Alltid hälsosam luft

OriginalreservdelNanoCloud-befuktningsfilter

FY3455/00

Alltid hälsosam luft
Luftfuktarens kärna är perfekt för din utrustning och säkerställer konsekvent höga prestanda. Den har NanoCloud-teknik, som skapar nanometerstora molekyler av ren vattenånga och fuktar luften med upp till 99 % bakterieminskning.
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Alltid hälsosam luft

  • Kompatibelt med 2-i-1 3000 series

  • Filter som håller i upp till sex månader

  • Philips originalfilter

Mycket antimikrobiell befuktning utan dimma

Mycket antimikrobiell befuktning utan dimma

NanoCloud-befuktningstekniken minskar spridningen av bakterier med 99 %*, vilket gör att hela huset blir rengjort av nanovatten. Lämnar inga vita fläckar eller vattenfläckar*, rent och hygieniskt

Philips-originalfilter för befuktning

Philips-originalfilter för befuktning

Genom att byta tillbehöret mot Philips-originalbefuktningsfiltret får du en luftrenare som alltid har höga och effektiva prestanda. Det finns olika filter för olika luftrenare för att se till att filtren ska passa perfekt och för att luftrenarna ska fungera utan problem.

Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

Våra filter genomgår en uppsättning med obligatoriska och strikta kontrolltest innan de levereras från fabriken. De utsätts för omfattande livslängds- och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt och är utformade för att ge bästa resultat för din Philips-luftrenare fram till den sista dagen av filterlivslängden.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Av tredjepartslaboratorium, med hänvisning till den experimentella metoden ZD/17-2017 för test av befuktare med avseende på hämningsfrekvens för bakteriefrisläppning (vita stafylokocker 8032), avslutad.