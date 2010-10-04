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Utgått
Lift & Cut
1 huvud
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
5.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
04/10/2010
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 Scherköpfe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ55/40 Scherköpfe