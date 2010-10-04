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  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning

Utgått

rakhuvuden

HQ55

5
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Lift & Cut

  • 1 huvud

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

15 knivskarpa blad för en snabb och nära rakning

15 knivskarpa blad för en snabb och nära rakning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 shaving heads

12/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 Scherköpfe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ55/40 Scherköpfe

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