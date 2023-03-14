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Utgått
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
S7886/55
S7886/58
S7887/35
S7887/55
S7887/63
S7882/55
Rengör och smörjer
Fräsch marin doft
Jet Clean-lösningen rengör och smörjer rakhuvudena.
När du har rengjort skärhuvudena i din elektriska Philips-rakapparat är de som nya.
Fräsch doft som stannar kvar på rakhuvudet, så att du får en perfekt, fräsch och ren rakning med din elektriska rakapparat.
4.3
av 5
64
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
S.Silversurfarn
14/03/2023
Sverige
Som ny
Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris
Fördelar
Rakapparat blir som ny luktar gott
Nackdelar
Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Mukkeberg
30/09/2012
Danmark
Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.
Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.
Den här recensionen skrevs för HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
Den här recensionen skrevs för HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
Kartsa
14/08/2017
Suomi
Verifierad köpare
Toimiva Philips puhdistusliuos
Partakone on puhdistuksen jälkeen kuin uusi. Suosittelen. Koneen ikä pitenee, käyttömukavuus paranee ja pidän myös tämän tuoksusta.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos