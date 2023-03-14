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  • Ren rakning
  • Ren rakning

Utgått

Jet Clean-rengöringslösning

HQ200/50

4.3
| (64) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ren rakning
En ren rakapparat ger bäst rakningsresultat. Använd Philips Jet Clean-lösning HQ200/50 med Jet Clean-systemet för en grundlig rengöring av Philips rakhuvuden.
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S7882/55

För maximala prestanda

Ren rakning

  • Rengör och smörjer

  • Fräsch marin doft

Ger maximala rakningsprestanda

Jet Clean-lösningen rengör och smörjer rakhuvudena.

För en noggrann rengöring

När du har rengjort skärhuvudena i din elektriska Philips-rakapparat är de som nya.

Ger rakhuvuden en fräsch doft

Fräsch doft som stannar kvar på rakhuvudet, så att du får en perfekt, fräsch och ren rakning med din elektriska rakapparat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

64

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

14/03/2023

Sverige

Sverige

Som ny

Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris

Fördelar

Rakapparat blir som ny luktar gott

Nackdelar

Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

30/09/2012

Danmark

Danmark

Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.

Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.

Den här recensionen skrevs för HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

Den här recensionen skrevs för HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

14/08/2017

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Toimiva Philips puhdistusliuos

Partakone on puhdistuksen jälkeen kuin uusi. Suosittelen. Koneen ikä pitenee, käyttömukavuus paranee ja pidän myös tämän tuoksusta.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ200/50 Jet Clean -puhdistusliuos

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