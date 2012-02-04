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Utgått
Lift & Cut
1 huvud
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
4.6
av 5
18
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
04/02/2012
Danmark
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/50 skær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/50 skær
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/40 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/40 shaving heads
BeppeRun66
12/09/2015
Italia
ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006
RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/40 testine di rasatura
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ6/40 testine di rasatura