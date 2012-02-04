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Utgått

rakhuvuden

HQ6/11

4.6
| (18) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd … 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa materialen förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Lift & Cut

  • 1 huvud

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

18

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2
1

04/02/2012

Danmark

Danmark

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/50 skær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/50 skær

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/40 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/40 shaving heads

12/09/2015

Italia

Italia

ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006

RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/40 testine di rasatura

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ6/40 testine di rasatura

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