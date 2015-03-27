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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
3 lägen
Två borsthuvuden
ProResults-borsthuvudets konturanpassade, bredare borstrad och vidare borstningsrörelse täcker tänderna bättre.
3 flexibla borstningslägen, 2 anpassade rengöringsmetoder.
En minuts borstning i Clean-läget, för snabb rengöring.
4.4
av 5
26
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.