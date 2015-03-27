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Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandborste

HX6942/04

4.4
| (26) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Redefine Clean
Innovativ teknik ger bättre resultat. Nu finns det en garanterad väg till bättre munhälsa. Det är Philips Sonicare FlexCare som kan anpassas till dina behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

med FlexCare-funktioner

Redefine Clean

  • 3 lägen

  • Två borsthuvuden

Utvecklat för att passa din mun bättre

Utvecklat för att passa din mun bättre

ProResults-borsthuvudets konturanpassade, bredare borstrad och vidare borstningsrörelse täcker tänderna bättre.

3 flexibla borstningslägen, 2 anpassade rengöringsmetoder

3 flexibla borstningslägen, 2 anpassade rengöringsmetoder

3 flexibla borstningslägen, 2 anpassade rengöringsmetoder.

Go Care: 1-minuts borstning för snabb rengöring

En minuts borstning i Clean-läget, för snabb rengöring.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

26

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

2
1

27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX6942/10 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX6942/10 Sonic electric toothbrush

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 