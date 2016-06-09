ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental, munstycken

HX8012/35

3.3
| (36) Recensioner
Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
Byt ut munstyckena var sjätte månad så du får den effektivaste rengöringen mellan tänderna. Med Sonicare AirFloss får du bort 5x mer plack mellan tänderna jämfört med manuell tandborstning.
Visa alla fördelar

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

  • med 2 munstycken

Teknik som rengör med en knapptryckning

Teknik som rengör med en knapptryckning

I AirFloss används unik luft- och mikrodroppteknik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett musklick att använda aktiveringsknappen.

Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

Smidigt, vinklat munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

36

Recensioner

09/06/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. än enbart med manuell tandborstning