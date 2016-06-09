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Utgått
HX8012/35
med 2 munstycken
I AirFloss används unik luft- och mikrodroppteknik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett musklick att använda aktiveringsknappen.
Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.
Smidigt, vinklat munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen
3.3
av 5
36
Recensioner
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Verifierad köpare
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
än enbart med manuell tandborstning