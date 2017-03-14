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Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanLaddningsbar sonisk eltandborste

HX9342/02

4

| (77) Recensioner

Det exklusiva sättet för bättre munhälsa och vitare tänder

Sonicares bästa eltandborste. Vår soniska teknologi pressar in vatten mellan tänderna och in under tandköttskanten och unikt diamantformade borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas som ger en extra touch av elegans till ditt badrum.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Den bästa eltandborsten från Sonicare

Det exklusiva sättet för bättre munhälsa och vitare tänder

  • Vitare tänder på en vecka

  • 3 veckors batteritid

Tar bort upp till 7x mer plack än manuella tandborstar

Tar bort upp till 7x mer plack än manuella tandborstar

Tar bort upp till 7 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen än manuella tandborstar.

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Ger synbart vitare tänder, mer än dubbelt så mycket som en manuell tandborste

Ger synbart vitare tänder, mer än dubbelt så mycket som en manuell tandborste

Eltandborsten från Philips Sonicare gör tänderna synbart vitare, mer än dubbelt så mycket som en vanlig tandborste på bara 1 vecka. Tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 1 vecka.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

77

Recensioner

14/03/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Funkar utmärkt

Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

28/10/2016

Sverige

Sverige

Älskar tandborsten

Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

24/05/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mannen är nöjd med!

Jag har redan en sånt så köpte jag en till mannen också. Bara älska den här. Har haft otroligt mycket olika tandborstar att prova på men inga eltandborste kan jämföras med den här. En riktig pärla alltså! Både i utseendet och på kunskapen. Äntligen fick jag godkänt från min tandhygienist angående min tandborstning! Jag har kämpat så länge att borsta rätt mina tänder men hittills har jag inte lyckats. Så jag vill bara tacka att den finns! Håller koll på två minuter att borsta, borstar rent på riktigt, en laddning ger för mig 3-4 veckors användning. Låter inte så högt än de andra eltandborstar. Känns skönt och riktigt rent i munnen efteråt. Nöjd alltså!

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)