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Utgått
HX9342/02
Det exklusiva sättet för bättre munhälsa och vitare tänder
Sonicares bästa eltandborste. Vår soniska teknologi pressar in vatten mellan tänderna och in under tandköttskanten och unikt diamantformade borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas som ger en extra touch av elegans till ditt badrum.
Vitare tänder på en vecka
3 veckors batteritid
Tar bort upp till 7 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen än manuella tandborstar.
Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.
Eltandborsten från Philips Sonicare gör tänderna synbart vitare, mer än dubbelt så mycket som en vanlig tandborste på bara 1 vecka. Tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 1 vecka.
4.0
av 5
77
Recensioner
Jaerpen
14/03/2017
Sverige
Verifierad köpare
Funkar utmärkt
Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Samm
28/10/2016
Sverige
Älskar tandborsten
Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Bobo
24/05/2016
Sverige
Verifierad köpare
Mannen är nöjd med!
Jag har redan en sånt så köpte jag en till mannen också. Bara älska den här. Har haft otroligt mycket olika tandborstar att prova på men inga eltandborste kan jämföras med den här. En riktig pärla alltså! Både i utseendet och på kunskapen. Äntligen fick jag godkänt från min tandhygienist angående min tandborstning! Jag har kämpat så länge att borsta rätt mina tänder men hittills har jag inte lyckats. Så jag vill bara tacka att den finns! Håller koll på två minuter att borsta, borstar rent på riktigt, en laddning ger för mig 3-4 veckors användning. Låter inte så högt än de andra eltandborstar. Känns skönt och riktigt rent i munnen efteråt. Nöjd alltså!
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)