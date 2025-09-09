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  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård
  • Komplett munvård

Utgått

Philips Sonicare DiamondClean 9000Laddningsbar tandborste

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1560) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Komplett munvård
Få komplett munvård med Philips Sonicare DiamondClean elektrisk tandborste – för upp till 100 % bättre fläckborttagning**. Den appanslutna tekniken registrerar dina borstvanor och hjälper dig att ta hand om din munhälsa.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Tar försiktigt bort upp till 10 gånger mer plack*

Komplett munvård

  • Tar bort tio gånger mer plack*

  • Upp till 100 % mer fläckborttagning**

  • Trycksensor

  • 4 lägen och 3 intensitetsnivåer

100 % mer fläckborttagning på tre dagar*

100 % mer fläckborttagning på tre dagar*

Djuprengöring kräver en speciell metod, och det här C3-borsthuvudet använder tät, styv borst i mitten i en femkantig form som bleker och polerar tänderna, för upp till 100 % mer fläckborttagning på tre dagar. Det tar även bort upp till 10 gånger mer plack än en manuell tandborste.

Sonicares vätskeverkan

Sonicares vätskeverkan

Philips Sonicare-tandborstar rengör och vårdar tänder och tandkött varsamt men effektivt med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Skydda tandköttet med vår trycksensor

Skydda tandköttet med vår trycksensor

Det är lätt att borsta för hårt, och därför har den här Philips Sonicare-tandborsten en smart optisk sensor som känner av för hårt tryck. Om du borstar för hårt avger den lätta vibrationer som påminner dig om att minska trycket för att skydda tandköttet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

1560

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

09/09/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rena tänder!

Det var en liten omställning från att ha använt en Braun Oral B de senaste 20 åren, men det gick ganska kvickt. Tänderna känns väldigt rena, vi får se vad tandhygienisten säger nästa gång om hen tycker att dom är det :-)

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste

18/05/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Toppen

Smidig att använda och lätt att få bra anliggning. Känns fräsch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste

21/02/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den bästa!

Har haft ett annat märke innan men det går inte o jämföra så bra är Philips Diamond 9000. Har aldrig känt mig så ren efter en borstning efter att jag använt Philips Diamond 9000.

Fördelar

Man är nöjd helt enkelt.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9913/18 Laddningsbar tandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9913/18 Laddningsbar tandborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Jämfört med en manuell tandborste.

  2. I White+-läge med en marknadsledande tandkräm för vitare tänder på tre dagar.