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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
Tar bort tio gånger mer plack*
Upp till 100 % mer fläckborttagning**
Trycksensor
4 lägen och 3 intensitetsnivåer
Djuprengöring kräver en speciell metod, och det här C3-borsthuvudet använder tät, styv borst i mitten i en femkantig form som bleker och polerar tänderna, för upp till 100 % mer fläckborttagning på tre dagar. Det tar även bort upp till 10 gånger mer plack än en manuell tandborste.
Philips Sonicare-tandborstar rengör och vårdar tänder och tandkött varsamt men effektivt med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Det är lätt att borsta för hårt, och därför har den här Philips Sonicare-tandborsten en smart optisk sensor som känner av för hårt tryck. Om du borstar för hårt avger den lätta vibrationer som påminner dig om att minska trycket för att skydda tandköttet.
4.2
av 5
1560
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Axis2
09/09/2025
Sverige
Verifierad köpare
Rena tänder!
Det var en liten omställning från att ha använt en Braun Oral B de senaste 20 åren, men det gick ganska kvickt. Tänderna känns väldigt rena, vi får se vad tandhygienisten säger nästa gång om hen tycker att dom är det :-)
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste
Enelittle
18/05/2025
Sverige
Verifierad köpare
Toppen
Smidig att använda och lätt att få bra anliggning. Känns fräsch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9911/09 Laddningsbar tandborste
Lusse
21/02/2024
Sverige
Verifierad köpare
Den bästa!
Har haft ett annat märke innan men det går inte o jämföra så bra är Philips Diamond 9000. Har aldrig känt mig så ren efter en borstning efter att jag använt Philips Diamond 9000.
Fördelar
Man är nöjd helt enkelt.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9913/18 Laddningsbar tandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean 9000 HX9913/18 Laddningsbar tandborste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Jämfört med en manuell tandborste.
I White+-läge med en marknadsledande tandkräm för vitare tänder på tre dagar.