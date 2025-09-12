Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Elektriska tandborstar
Alla serier
Philips Sonicare DiamondClean 9000 Laddningsbar tandborste
Utgått
Support
HX9913/17
HX991W
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
Data Act Document
Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)
Alla (15)
Hur återvinner jag min Philips Sonicare-tandborste (i Sverige)?
Hur aktiverar och inaktiverar jag trycksensorn på min Sonicare?
Kan jag synka Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Philips SonicareLaddningsstation
Philips SonicareLaddningsfodral för resan
Philips SonicareLaddningsglas
Philips SonicareUSB-A-strömadapter
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
Hur återansluter jag till Sonicare-appen på en Samsung-enhet?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till