Here is the translation of the following text into Swedish: Enradsversion: Jag gillade verkligen Philips Multigroomer. Det är ett bra allroundverktyg för grooming som förhoppningsvis innebär att du inte behöver köpa något annat under en lång tid. Den är lätt att använda, mångsidig och kraftfull nog att hantera även det tjockaste håret, var som helst :) Jag har använt den i några veckor nu och jag är verkligen imponerad. Jag har använt den för att trimma mitt hår, skägg och kroppshår, och den har gjort ett bra jobb på alla tre. Tillbehören är enkla att byta ut och de är alla mycket välgjorda. Den är kraftfull och precis. De justerbara kammarna fungerar mycket bra och ger dig den frihet du behöver. Den är ganska bekväm att hålla i och lätt att hantera. Den är hållbar. Trimmern verkar vara gjord av högkvalitativa material och kommer förhoppningsvis att hålla i många år (det är ytterligare en sak jag älskar med Philips produkter i allmänhet). En av de saker jag gillar mest är hur lätt den är att använda. Kontrollerna är enkla och raka, och trimmern är mycket lätt och lätt att manövrera. Batteritiden är utmärkt, och jag kan enkelt klara av en hel/flera grooming-sessioner utan att behöva ladda den. Sammantaget är jag väldigt nöjd med den. Den gör ett bra jobb utan att vara för dyr heller. Jag skulle rekommendera den starkt.