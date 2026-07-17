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        Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver

        S1141/00

        4
        | (1059) Recensioner
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        4.0

        av 5

        1059

        Recensioner

        17/07/2026

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Mycket bra maskin på den priset

        Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Date of Use 2026-06-29

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Date of Use 2026-06-29

        26/11/2025

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Rätt produkt

        Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        22/08/2025

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Lite bättre än min gamla

        Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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