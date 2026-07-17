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Utgått
S1141/00
4.0
av 5
1059
Recensioner
Sero111
17/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra maskin på den priset
Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
"Botte"
26/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Rätt produkt
Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Månen
22/08/2025
Sverige
Verifierad köpare
Lite bättre än min gamla
Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning