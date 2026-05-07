ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt

Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

S3231/52

4.2
| (2047) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
En slät rakning på ett behagligare sätt
Philips rakapparater i 3000-serien ger dig en smidig och bekväm rakning. Dess rakhuvud som kan vridas och böjas i fem riktningar, PowerCut-bladsystem och funktion för våt- och torrakning ger ett slätt och behagligt resultat.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

En slät rakning på ett behagligare sätt

  • Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.

  • PowerCut-blad

  • 60 min. användning, 1 h laddning

Följer ansiktets konturer så att du får en behaglig rakning

Följer ansiktets konturer så att du får en behaglig rakning

Philips 3000-rakapparat har ett huvud som kan vridas i fem riktningar och som klarar av ansiktets och halsens alla vinklar och rundningar. Den här rakapparaten klipper av alla hårstrån precis ovanför huden för att ge dig en slät och jämn finish.

Glider över huden för en slät och jämn finish

Glider över huden för en slät och jämn finish

Philips rakapparat ger en ren och behaglig finish. De 27 PowerCut-bladen klipper varje hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en slät och jämn rakning varje gång. 

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

En rakapparaten för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

2047

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

07/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fördelar

Lätt att rengörs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

01/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Min nya Philips Shaver 3000

Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!

Fördelar

Enkel, kraftfull och snabb!

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

31/08/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar snabbt och effektivt

Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel

Fördelar

Hudnära rakning nästan som en hyvel

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 