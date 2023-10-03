ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Shaver series 3000 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Utgått

Support

Shaver series 3000Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

S3231/52

Shaver series 3000 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Utgått

Gå till butiken

Registrera produkten

Få din förlängda garanti

Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)

  • ZIP fil, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Användarhandbok

  • PDF fil, 2.9 MB
  • 23 April 2025

Vanliga frågor

Reservdelar och tillbehör

Felsökning

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Service och byte

få din trasiga produkt reparerad eller utbytt

Garanti

Våra produkt garanti policys

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till