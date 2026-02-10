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Den här produkten
Shaver series 7000
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
2 349,00 kr
Accessories
Quick Clean Pod
449,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Extra rakhuvuden
490,00 kr
2 349,00 kr
2 349,00 kr
Nano SkinGlide-beläggning
SteelPrecision-rakblad
Rörelsekontrollsensor
Flexibla 360-D-rakhuvuden
7 års livslängd för motor och batteri
Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %***, vilket minimerar irritation.
SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.
Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag***.
4.3
av 5
2959
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Paholainen
10/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd
Rakar bra, lätt att rengöra. Den vibrerar nästan ingenting, vilket min gamla gjorde som också hade roterande huvuden, det passar mig utmärkt då jag har karpaltunnelsyndrom.
Fördelar
Rakar bra, lätt rengöring, vibrerar inte mycket
Nackdelar
Inget än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
NallenP
01/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanonbra rakapparat
är lätt att använda, rakar snabbt och utan att lugga, skönt grepp och bra med rengöringsfunktionen så man får maskinens knivar ordentligt rengjorda
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Magnar
23/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Mycket trevlig rakapparat. Tyst och skär rent på ett bra sätt. Bra batterikapacitet.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
jämfört med material utan beläggning
Testad mot Philips 3000-serien.
Baserat på användare av Philips S7000-serien och Daily Care-appen 2019.
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.