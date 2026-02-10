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  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård
  • Nära rakning, avancerad hudvård

Shaver series 7000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S7887/55

4.3
| (2959) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Nära rakning, avancerad hudvård
Philips 7000 glider mjukt över huden och klipper varje hårstrå nära – även på tredagarsstubb. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av, anpassar sig och vägleder rätt rörelser för bättre hudvård.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

Shaver series 7000 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Shaver series 7000
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

2 349,00 kr

  • Accessories

    Accessories
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  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
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    490,00 kr

2 349,00 kr

2 349,00 kr

med SkinIQ-teknik

Nära rakning, avancerad hudvård

  • Nano SkinGlide-beläggning

  • SteelPrecision-rakblad

  • Rörelsekontrollsensor

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

  • 7 års livslängd för motor och batteri

Minskar friktionen mot huden för att minimera irritation

Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %***, vilket minimerar irritation.

Kraftfulla prestanda i varje drag

Kraftfulla prestanda i varje drag

SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag***.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

2959

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

10/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Helnöjd

Rakar bra, lätt att rengöra. Den vibrerar nästan ingenting, vilket min gamla gjorde som också hade roterande huvuden, det passar mig utmärkt då jag har karpaltunnelsyndrom.

Fördelar

Rakar bra, lätt rengöring, vibrerar inte mycket

Nackdelar

Inget än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

01/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanonbra rakapparat

är lätt att använda, rakar snabbt och utan att lugga, skönt grepp och bra med rengöringsfunktionen så man får maskinens knivar ordentligt rengjorda

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

23/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket trevlig rakapparat. Tyst och skär rent på ett bra sätt. Bra batterikapacitet.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. jämfört med material utan beläggning

  2. Testad mot Philips 3000-serien.

  3. Baserat på användare av Philips S7000-serien och Daily Care-appen 2019.

  4. Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.