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Utgått
1 flaska
125 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet
Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.
En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).
4.3
av 5
16
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
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Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
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Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
MrsC1
22/07/2012
United Kingdom
Works perfectly
I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)
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Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/17 Classic baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.