ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-nappflaska

SCF640/17

4.3
| (16) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
För hälsosam, aktiv matning
Till Philips Avent Airflex-nappflaskan hör den unika Avent Airflex-dinappen, som främjar hälsosam, aktiv matning och följer barnets naturliga dirytm. Med Airflex-dinappen blir det enklare för barnet att växla mellan amning och flaskmatning.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

För hälsosam, aktiv matning

  • 1 flaska

  • 125 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet

Inbyggd Airflex-ventil

Inbyggd Airflex-ventil

Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

16

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

2

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Works perfectly

I exclusively breastfed my newborn, but used this bottle to feed her whenever I couldn't breastfeed her. The best thing about this bottle is the airflex teat that has the perfect flow of milk, suitable for newborn. The design of the bottle made it easy to grip it. And it's BPA free, so I am free of worries :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF640/17 Classic baby bottle

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 