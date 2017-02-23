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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventClassic-nappflaska

SCF680/27

4.3
| (60) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Mammor har haft förtroende för vår Classic-nappflaska i 30 år och nappflaskan fortsätter att vara förstahandsvalet för många mammor. Den är formgiven för smidig matning, och det är kliniskt bevisat att den motverkar kolik och obehag.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Pålitliga i 30 år

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 2 flaskor

  • 125 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Enkelt grepp tack vare nappens unika ventil

Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, spottar ut och kräks.

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Ergonomisk form för maximal komfort

Ergonomisk form för maximal komfort

Tack vare dess unika form är den här nappflaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

60

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF560/27 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.