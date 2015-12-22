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  • Håller alltid sugrörsmuggen ren
  • Håller alltid sugrörsmuggen ren
  • Håller alltid sugrörsmuggen ren
  • Håller alltid sugrörsmuggen ren

Utgått

Philips AventSugrörsmuggar

SCF764/00

4.7
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Håller alltid sugrörsmuggen ren
Philips Avent utbytesset med sugrör SCF764/00 och borste innehåller två set med utbytessugrör och en rengöringsborste. Det innebär att sugröret i muggen alltid kan hållas rent och hygieniskt och användas när som helst.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utbytbara silikonsugrör med rengöringsborste

Håller alltid sugrörsmuggen ren

  • Utbytesset med sugrör

  • Med borste

Innehåller 2 utbytbara sugrörsset och en rengöringsborste

För sugrörsmuggar på 260 ml

Enkel rengöring av sugröret med borste

Tekniska specifikationer

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Voor bekers met rietje

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 