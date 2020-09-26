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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Bluetooth-headset

SHB3175BK/00

3.4
| (16) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hörlurarna förpackar stor och mäktig bas i ett snyggt och robust paket med fantastiskt ljud och enastående värde. Trådlösa Bluetooth-högtalare för dem som behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.
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Feel it. BASS+

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Kompakt vikbar modell

40 mm neodymhögtalare

40 mm neodymhögtalare

40 mm neodymhögtalare som ger stark och kraftfull bas

Bra passform för alla

Bra passform för alla

Vridbara öronsnäckor och justerbart huvudband gör att de passar bra för alla.

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Kraftfull bas för att uppgradera din ljudupplevelse. Låt dig inte luras av den läckra designen – den särskilt utformade baskanalen och de specialjusterade högtalarelementen producerar ultralåga slutfrekvenser som ger hörlurarna den unika BASS+-ljudsignaturen. Separat akustisk volym används för att ge högkonsekventa basprestanda varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

16

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Fördelar

Sonido y precio

Nackdelar

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Auricular Bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Fördelar

Zitcomfort en super geluid

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Bluetooth-headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Fördelar

Klang, Akku

Nackdelar

Bedienkonzept

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175WT Bluetooth-Headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3175WT Bluetooth-Headset

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