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Utgått
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell
40 mm neodymhögtalare som ger stark och kraftfull bas
Vridbara öronsnäckor och justerbart huvudband gör att de passar bra för alla.
Kraftfull bas för att uppgradera din ljudupplevelse. Låt dig inte luras av den läckra designen – den särskilt utformade baskanalen och de specialjusterade högtalarelementen producerar ultralåga slutfrekvenser som ger hörlurarna den unika BASS+-ljudsignaturen. Separat akustisk volym används för att ge högkonsekventa basprestanda varje gång.
3.4
av 5
16
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Fördelar
Sonido y precio
Nackdelar
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Auricular Bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Verifierad köpare
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Fördelar
Zitcomfort en super geluid
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Bluetooth-headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175BK Bluetooth-headset
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Fördelar
Klang, Akku
Nackdelar
Bedienkonzept
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175WT Bluetooth-Headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3175WT Bluetooth-Headset
Det faktiska resultatet kan variera