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Utgått

Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000

SP9821/12

4.5
| (2775) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
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Extra starka, självslipande rakblad för otrolig närhet

Extra starka, självslipande rakblad för otrolig närhet

Med upp till 150 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen är härdade med nanopartiklar och har extra starka, hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.

Den perfekta bladpositionen för maximal precision

Den perfekta bladpositionen för maximal precision

För att undvika ryck och obehag har Philips S9000 Prestige ett fjädringssystem med hög precision som garanterar perfekt bladposition för maximal klippningsprecision.

Snabb och effektiv rakning

Snabb och effektiv rakning

Med maximala rotationer för maximal effektivitet ger Philips mest avancerade digitala motor en exakt rakning oavsett ansiktskontur eller hårtäthet.

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Recensioner

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4.5

av 5

2775

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

21/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ShaverS9000

Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

04/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt!

Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

10/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra funktion, inga nackdelar.

Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.

Fördelar

Fungerar bra, lätt att hålla ren.

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

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