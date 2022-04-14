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Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000
Utgått
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SP9821/12
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Vad betyder symbolerna på min Philips-rakapparat?
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Shaver series 9000 and SP9000Extra rakhuvuden
Rengöringsspray för rakhuvuden
1–5 mm justerbar skäggkam
Shaver S9000 PrestigeLyxigt resefodral
Hållare för rakhuvud
ShaverPrecisionstrimmer
ShaversRengöringsborste
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
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Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
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Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud