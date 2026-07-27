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Utgått
TAE4105BK/00
10 mm högtalarelement/sluten baksida
In-ear
Svart
Vad är livet på språng utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger stor, kraftfull bas från kraftfulla 10 mm-neodymiumelement och bekväm lyssning med öronproppar som sitter precis som de ska.
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger en bekväm passform i örat. Njut av varje sekund av musiken du älskar.
Ta emot ett samtal. Pausa spellistan. Allt utan att röra vid din smarttelefon. Den vinklade kontakten hjälper till att hålla hörlurarna anslutna till din smarta enhet – praktiskt om telefonen ligger i fickan.
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