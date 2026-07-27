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  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen

Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

TAE4105WT/00

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Här kommer basen
Njut av kraftfull bas i alla dina låtar. De här in-ear-hörlurarna har en bekväm passform och den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att pausa spellistor. Perfekt om du får ett samtal precis när basen är på väg att öka i din favoritlåt!
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Här kommer basen

  • 10 mm högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

  • Vit

Kraftfull bas. Klart ljud

Vad är livet på språng utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger stor, kraftfull bas från kraftfulla 10 mm-neodymiumelement och bekväm lyssning med öronproppar som sitter precis som de ska.

Rocka musiken på ett bekvämt sätt

Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger en bekväm passform i örat. Njut av varje sekund av musiken du älskar.

Inbyggd fjärrkontroll. Styr enkelt musik och samtal

Ta emot ett samtal. Pausa spellistan. Allt utan att röra vid din smarttelefon. Den vinklade kontakten hjälper till att hålla hörlurarna anslutna till din smarta enhet – praktiskt om telefonen ligger i fickan.

Tekniska specifikationer

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