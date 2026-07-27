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Utgått
TAE4205BK/00
8,2 mm-element/sluten baksida
In-ear
De här trådlösa hörlurarna har 8,2 mm neodymelement som ger klart ljud och mullrande bas. Om du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen på fjärrkontrollen. Du kommer att märka skillnaden direkt.
Du får 10 timmars speltid från 2 timmars laddning via USB-C. Om du har ont om ström räcker en snabbladdning på 15 minuter till ytterligare 1,5 timmar. Den platta hörlurskabeln ligger bekvämt mot nacken oavsett om öronpropparna sitter i eller inte.
Det ovala akustiska röret och de utbytbara öronpropparna ger en bekväm passform i örat. De mjuka vingspetsarna sitter bekvämt under örats kant, vilket ger en säker passform och bättre passiv brusreducering.
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Det faktiska resultatet kan variera