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Utgått

Trådlösa in-ear-hörlurar

TAE4205WT/00

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
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Gillar du när basen kickar igång? Med de här trådlösa in-ear-hörlurarna får du kraftfullare bas med en knapptryckning! Du får 10 timmars speltid, snabb laddning och mjuka vingspetsar för en säker passform och bättre passiv brusreducering.
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  • 8,2 mm-element/sluten baksida

  • In-ear

Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas omedelbart

Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas omedelbart

De här trådlösa hörlurarna har 8,2 mm neodymelement som ger klart ljud och mullrande bas. Om du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen på fjärrkontrollen. Du kommer att märka skillnaden direkt.

10 timmars speltid. USB-C-laddning

10 timmars speltid. USB-C-laddning

Du får 10 timmars speltid från 2 timmars laddning via USB-C. Om du har ont om ström räcker en snabbladdning på 15 minuter till ytterligare 1,5 timmar. Den platta hörlurskabeln ligger bekvämt mot nacken oavsett om öronpropparna sitter i eller inte.

Säkra, flexibla, bekväma

Det ovala akustiska röret och de utbytbara öronpropparna ger en bekväm passform i örat. De mjuka vingspetsarna sitter bekvämt under örats kant, vilket ger en säker passform och bättre passiv brusreducering.

Tekniska specifikationer

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  1. Det faktiska resultatet kan variera