Om du vill ha superbekväma hörlurar med brusreducering är det här rätt val. Du får ett fylligt ljud med djup bas även vid låga volymer. De utbytbara öronkuddarna och batteriet maximerar komforten och prestandan under många år framöver.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt
Allt du behöver i ett köp
Paketpris
Hoppa över det här
Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Lägg till tillbehör
Den här produkten
- {discount-value}
On-ear-hörlurar
totalt
recurring payment
Bli omsluten av fantastiskt ljud
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Bekväm on-ear-passform
Brusreducerande
Upp till 70 timmars speltid
Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fyllig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.
Bekväm passform med utbytbara komponenter för användning i flera år
Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.
Hör alltid musiken med aktiv brusreducering
Aktiv brusreducering minskar externt ljud så att du kan fokusera på musiken, podcastarna och samtalen. Du kan ha på autoläget eller använda Philips Headphones-appen för att själv ställa in nivåerna.
Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.
Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.
Upp till 70 timmars speltid (50 med brusreducering på)
Med brusreducering avstängd kan du få upp till 70 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara 5 minuter för att få ytterligare 4 timmar.
Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från din omgivning.
Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.
Tekniska specifikationer
Ljud
Akustiskt system
Stängd
Frekvensomfång
20–20 000 Hz
Impedans
32 ohm
Maximal ineffekt
10 mW
Känslighet
113 dB (1 000 Hz, 1 mW)
Högtalardiameter
32
mm
Högtalar-typ
Dynamisk
Anslutningar
Bluetooth-version
6,0
Bluetooth-profiler
A2DP
AVRCP
HFP
Maximal räckvidd
Upp till 10
m
Flerpunktsanslutning
Ja
Codec som stöds
SBC
Yttre kartong
Längd
21.70
cm
Antal konsumentförpackningar
3
Bredd
18.50
cm
Bruttovikt
1.32
kg
Höjd
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17756 4
Nettovikt
0.50
kg
Taravikt
0.82
kg
Bekvämlighet
Volymkontroll
Ja
Philips Headphones-appsupport
Ja
Google Fast Pair
Ja
Typ av kontroller
Knapp
Microsoft Swift Pair
Ja
Effekt
Antal batterier
1 st.
Laddningstid
2
timmar
Musikuppspelningstid (ANC på)
50
timmar
Musikuppspelningstid (ANC av)
70
timmar
Snabb uppladdning
5 mins for 4 hrs
Batterivikt (total)
9.52
g
Batterikapacitet (hörlurar)
500
mAh
Batterityp (hörlurar)
Litiumpolymer (inbyggd)
Förpackningens mått
Höjd
24.5
cm
Förpackningstyp
Kartong
Typ av hyllplacering
Hängande
Bredd
19.85
cm
Djup
5.5
cm
Antal produkter som medföljer
1
EAN
48 95229 17756 7
Bruttovikt
0.332
kg
Nettovikt
0.168
kg
Taravikt
0.164
kg
Produktstorlek
Höjd
17.84
cm
Bredd
15.84
cm
Djup
7.37
cm
Vikt
0.156
kg
Tillbehör
Snabbstartguide
Ja
Design
Färg
Svart
Bärstil
Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara
Platt/inåt
Material i öronkopplingen
Syntetiskt läder
Öronpassform
On-ear
Kåptyp
Sluten baksida
Telekommunikation
Mikrofon för samtal
1 mic
8 40063 20801 8
ANC-funktioner
ANC-teknik
FB
Mikrofon för ANC
3 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)
Ja
Röstassistent
Kompatibel med röstassistent
Apple Siri
Google Assistent
Aktivering av röstassistent
Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent
Ja
Hållbarhet
Ytterhölje av plast
innehåller 71 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492